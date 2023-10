Leo Messi, aproape de o revenirea la FC Barcelona! Când s-ar putea realiza transferul de la Inter Miami

Inter Miami joacă în weekend cu liderul seriei de Est, Cincinnati. Gerardo Martino așteaptă încă vești pentru a afla dacă pentru această partidă extrem de importantă pentru formația din Florida.

Leo Messi, tot mai aproape de un transfer la FC Barcelona pe măsură ce Inter Miami se îndepărtează de locurile de play-off în MLS

Messi a lipsit în ultimele săptămâni din cauza unor probleme musculare, iar Miami traversează o perioadă de criză în MLS, . Șansele formației din Florida să mai prindă un loc în play-off au scăzut dramatic.

Ba chiar ar putea dispărea definitiv în cazul în care Inter Miami nu obține victoria cu Cincinnati. Mai sunt doar trei meciuri de disputat în sezonul regulat din MLS, care se termină pe 22 octombrie.

În cazul în care Inter Miami nu merge în play-off, vor fi mai bine de patru luni de pauză pentru formația din Florida. Timp în care sunt șanse mari ca Leo Messi să ajungă sub formă de împrumut la FC Barcelona.

La Barcelona se analizează deja posibila revenire a lui Leo Messi. Reprezentanții jucătorului nu au confirmat varianta

Catalanii de la Sport.es scriu că această variantă este deja în atenția conducătorilor Barcelonei. O decizie va fi luată în această lună, în funcție de ceea ce se întâmplă cu Inter Miami, dar și de planurile lui Xavi. Cel mai probabil, Messi ar putea ajunge la Barcelona în ianuarie.

Pe de altă parte, Sport.es mai scrie că reprezentanții jucătorilor nu au luat în calcul această variantă a împrumutului la Barcelona. Un răspuns firesc, totuși, dacă ținem cont că Inter Miami este încă în cursa pentru play-off. În trecut, David Beckham și Thierry Henry au fost protagoniștii unor reveniri în Europa, sub formă de împrumut, în lunile în care nu s-a jucat în MLS.

Inter Miami este pe locul 14 în clasament, cu 32 de puncte. Locul 9, ultimul care asigură prezența în play-off, este în prezent ocupat de Montreal, cu 38 de puncte dar și un meci mai mult disputat. Tot 38 de puncte și un meci în plus are și New York City, în vreme ce New York Red Bulls are 37 de puncte și un meci mai mult disputat.

Inter Miami are nevoie de o minune pentru a mai prinde un loc în play-off. Gerardo Martino: “Șansele se diminuează considerabil”

Inter Miami ar avea nevoie de victorii pe linie până la finalul sezonului, ceea ce ar însemna că trece sigur peste DC United și Charlotte. Plus de pași greșiți de la Montreal, New York City și New York Red Bull. Formații care mai au doar două meciuri de disputat în sezonul regulat.

Inter Miami joacă în ultimele trei meciuri din sezonul regulat cu Cincinnati, acasă, și de de două ori cu Charlotte, o dată acasă și o dată în deplasare. Orice pas greșit făcut de Inter Miami în aceste trei meciuri l-ar aduce pe Leo Messi mai aproape de o revenire la Barcelona.

“Este clar că șansele la play-off se diminuează considerabil. Până în această seară, calificarea era în mâinile noastre, dar nu mai este cazul acum. Depindem și de alte rezultate pentru a fi în play-off și asta complică lucrurile”, a declarat Gerardo Martino după eșecul cu Chicago Fire.