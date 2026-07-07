Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Leo Messi, caracterizare fabuloasă într-un singur cuvânt după Argentina – Egipt 3-2. A plâns la finalul meciului. Foto

Leo Messi (39 de ani) a fost decisiv și în partida Argentina - Egipt 3-2. Cum l-a caracterizat presa după ”remontada” fantastică a campioanei mondiale.
Traian Terzian
07.07.2026 | 21:25
Leo Messi caracterizare fabuloasa intrun singur cuvant dupa Argentina Egipt 32 A plans la finalul meciului Foto
ULTIMA ORĂ
Cum a fost caracterizat Leo Messi (39 de ani) după Argentina - Egipt 3-2. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Final pasionat de joc în penultimul duel din optimile de finală de la Cupa Mondială 2026. S-a încheiat Argentina – Egipt 3-2, deși egiptenii au condus cu 2-0 până aproape de finalul întâlnirii. Iar eroul ”pumelor” a fost din nou Leo Messi, care a fost caracterizat simplu de presa internațională.

Caracterizare impresionantă pentru Leo Messi după Argentina – Egipt 3-2

Magia starului argentinian și-a făcut simțită prezența și în jocul de infarct de pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. În timp ce toată lumea se pregătea să salute ultima sa prezență pe teren la un Mondial, Messi a ținut să arate că povestea nu s-a încheiat.

ADVERTISEMENT

I-a pasat decisiv lui Cristian Romero pentru golul de 1-2, pentru ca apoi să declanșeze nebunia cu reușita de 2-2. Golul lui Enzo Fernandez din minutele de prelungire a fost cireașa de pe tort care a adus o calificare fabuloasă Argentinei.

Messi a stabilit o nouă serie de recorduri în meciul cu Egipt, iar presa s-a întrecut din nou în laude. ”GOAT (n.r. – Greatest of All Time – Cel mai bun din toate timpurile). Unicul și singurul Lionel Messi”, a scris ESPN, care a amintit că argentinianul este cel mai bun marcator la Mondiale și cel mai bun pasator din 1966 încoace.

ADVERTISEMENT
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim...
Digi24.ro
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev

Lumea este la picioarele lui Messi

Toată lumea a dat uitării penalty-ul ratat în prima repriză cu Egipt și prestația modestă pe care Leo Messi a avut-o timp de 75 de minute și face reverențe în fața starul Argentinei, care a realizat performanțe fabuloase.

ADVERTISEMENT
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi...
Digisport.ro
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție

”G O A T E S Q U E”, a titrat Actu Foot, care într-o altă postare a scris: ”Irațional”. Și tot jurnaliștii francezi au mai notat: ”Lionel Messi înscrie astăzi al 125-lea său gol pentru Argentina! La 39 de ani, el continuă să uimească întreaga lume cu geniul său”.

ADVERTISEMENT

Messi, în lacrimi la finalul meciului

Faptul că Argentinei i-a trecut încă o dată glonțul pe la ureche la această Cupă Mondială, dar și faptul că va mai avea ocazia să joace cel puțin încă o partidă la turneul final s-a putut observa din modul cu a fost surprins Leo Messi la finalul partidei.

Imediat după ultimul fluier al arbitrului francez Francois Letexier, camerele de luat vederi l-au filmat pe starul Argentinei cu lacrimi în ochi. Probabil, chiar și el a crezut la un moment dat că până aici a fost scrisă povestea sa de Mondial. Însă nu s-a lăsat doborât, a repus Argentina pe șine și acum are șansa să mai scrie un capitol de istorie.

ADVERTISEMENT

4.40 e cota BETANO pentru ca Argentina să câștige Cupa Mondială 2026
Mesajul care face înconjurul lumii: cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano...
Fanatik
Mesajul care face înconjurul lumii: cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială
Lionel Messi continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! A egalat un record...
Fanatik
Lionel Messi continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! A egalat un record vechi de 96 de ani
Argentina – Egipt 3-2, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Campioana mondială merge...
Fanatik
Argentina – Egipt 3-2, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Campioana mondială merge în sferturi după un meci de infarct
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională!...
iamsport.ro
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională! Nu mi-a căzut deloc bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!