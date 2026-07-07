Leo Messi, caracterizare fabuloasă într-un singur cuvânt după Argentina – Egipt 3-2. A plâns la finalul meciului. Foto

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Final pasionat de joc în penultimul duel din optimile de finală de la Cupa Mondială 2026. S-a încheiat Argentina – Egipt 3-2, deși egiptenii au condus cu 2-0 până aproape de finalul întâlnirii. Iar eroul ”pumelor” a fost din nou Leo Messi, care a fost caracterizat simplu de presa internațională.

Caracterizare impresionantă pentru Leo Messi după Argentina – Egipt 3-2

Magia starului argentinian și-a făcut simțită prezența și în . În timp ce toată lumea se pregătea să salute ultima sa prezență pe teren la un Mondial, Messi a ținut să arate că povestea nu s-a încheiat.

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I-a pasat decisiv lui Cristian Romero pentru golul de 1-2, pentru ca apoi să declanșeze nebunia cu reușita de 2-2. Golul lui Enzo Fernandez din minutele de prelungire a fost cireașa de pe tort care a adus o calificare fabuloasă Argentinei.

Messi a stabilit în meciul cu Egipt, iar presa s-a întrecut din nou în laude. ”GOAT (n.r. – Greatest of All Time – Cel mai bun din toate timpurile). Unicul și singurul Lionel Messi”, a scris ESPN, care a amintit că argentinianul este cel mai bun marcator la Mondiale și cel mai bun pasator din 1966 încoace.

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GOAT 🐐 THE ONE AND ONLY, LIONEL MESSI! — ESPN FC (@ESPNFC)

Lumea este la picioarele lui Messi

Toată lumea a dat uitării cu Egipt și prestația modestă pe care Leo Messi a avut-o timp de 75 de minute și face reverențe în fața starul Argentinei, care a realizat performanțe fabuloase.

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”G O A T E S Q U E”, a titrat Actu Foot, care într-o altă postare a scris: ”Irațional”. Și tot jurnaliștii francezi au mai notat: ”Lionel Messi înscrie astăzi al 125-lea său gol pentru Argentina! La 39 de ani, el continuă să uimească întreaga lume cu geniul său”.

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G O A T E S Q U E 🐐 — Actu Foot (@ActuFoot_)

I R R A T I O N N E L 🇦🇷🐐🤩 — Actu Foot (@ActuFoot_)

🚨 LIONEL MESSI 🇦🇷 INSCRIT CE SOIR SON 125ÈME BUT AVEC L'ARGENTINE ! 🤩🐐 À 39 ans, il continue d'éblouir le monde entier de son génie. ✨ — Actu Foot (@ActuFoot_)

Messi, în lacrimi la finalul meciului

Faptul că Argentinei i-a trecut încă o dată glonțul pe la ureche la această Cupă Mondială, dar și faptul că va mai avea ocazia să joace cel puțin încă o partidă la turneul final s-a putut observa din modul cu a fost surprins Leo Messi la finalul partidei.

🚨 Les larmes de Lionel Messi 🇦🇷 au coup de sifflet final. 🥹 — Actu Foot (@ActuFoot_)

Imediat după ultimul fluier al arbitrului francez Francois Letexier, camerele de luat vederi l-au filmat pe starul Argentinei cu lacrimi în ochi. Probabil, chiar și el a crezut la un moment dat că până aici a fost scrisă povestea sa de Mondial. Însă nu s-a lăsat doborât, a repus Argentina pe șine și acum are șansa să mai scrie un capitol de istorie.

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