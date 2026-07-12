Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă mai puțin decât Dobrin, dar arbitrii îl ajută”

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Declarat de două ori cel mai bun fotbalist al României, în 1973 și 1975, Ioan „Liță” Dumitru a rămas unul dintre cei mai mari jucători români din istorie. Ajuns la 76 de ani, cel care a fost idolul lui Gică Hagi în copilăria „Regelui” a dialogat cu FANATIK pe tema Campionatelor Mondiale din acest an, discuția alunecând, inevitabil, spre Mondialul din Mexic 1970, la care România a fost prezentă.

„Messi e protejat de arbitri!”

– Nea Liță, cine va lua Mondialul în acest an?

– În mod normal, ar trebui să ia Franța sau Spania, acolo mi se pare adevărata finală. La cum a ajutat-o însă arbitrii pe Argentina până acum, simt că sunt făcute cărțile pentru ei.

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– Nu vă place Messi?

– Este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, însă, la fel ca la Mondialele trecute, și el, și . Păi cu Algeria, Messi trebuia să ia „roșu” și nu a luat nici „galben”, așa cum nu a luat nici cu Elveția, când l-a certat pe arbitru de parcă ăla era copilul lui. La fiecare fază e protejat! De asta, dar și datorită talentului lui, extraordinar, e decisiv, chiar dacă aleargă mai puțin decât alerga Dobrin pe vremuri. Iar Gicu nu era vreun „muncitor”…

– Dacă Messi e „unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie”, cine e cel mai mare?

– Cruyff! L-am marcat de trei ori, cu naționala României, într-un amical cu Olanda, și de două ori în Barcelona – Steaua. Ne-au bătut de nu ne-am văzut, nu i-am luat o dată mingea!

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„Pele m-a făcut fiu de curvă”

– La 20 de ani, la Mondialul din 1970, l-ați marcat și pe Pele, singurul jucător cu trei titluri mondiale.

– Păi lui Pele cred că i-am luat mingea de vreo 20 de ori din 30 de dueluri directe, că toate mingile treceau pe la el. Mă făcea „fiu de curvă”, în toate felurile, să mă enerveze, să arate că el e șeful. Lui Cruyff, niciodată. Nici nu l-am mai atacat pe olandez, să nu mă mai fac de râs! Și nu eram vreun neica-nimeni, veneau echipe din străinătate să mă transfere.

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– Ce v-a impresionat cel mai mult la acest Mondial?

– Creșterea echipelor mici, nu mai sunt scoruri așa mari între echipele mari și cele mici, cum era în trecut, ba chiar au apărut surprize. Bine, și jucătorii mari vin după sezoane epuizante.

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– Cea mai mare surpriză?

– în 16-imi. Eu am stat câțiva ani în Germania, cred că nemții sunt șocați și acum.

În ranch-ul Regelui!

– Ce sentimente ați trăit când ați văzut meciurile jucate de la Guadalajara, unde România a fost la Mondialul din 1970?

– M-au năpădit multe amintiri. Nici în burtă la mama nu am dus-o așa de bine ca acolo! Am ajuns cu mai bine de o lună înainte de turneu, am stat într-un hotel în care săreai în piscină direct din camere, „animatoarele” erau mereu după noi, prietena Regelui Carol al II-lea ne-a pus un ranch la dispoziție pentru câteva zile, mexicanii erau înnebuniți după noi, am dat atâtea autografe acolo câte nu am dat în toată viața mea.

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– Când va mai ajunge România la Mondiale?

– Când o da Domnul! Dacă Mircea Lucescu, care a fost unul dintre cei mai mari antrenori ai planetei, nu a reușit să ne califice, asta spune multe despre cât de jos am ajuns. În 1970 erau 16 echipe și am jucat la Mondiale, acum sunt 48 și stăm acasă. Eu am o părere foarte bună despre Gică Hagi ca antrenor, însă și lui îi va fi foarte greu la ce fond de jucători este acum.

– Care ar fi rețeta pentru a ne reveni?

– Pentru a redeveni ce am fost în trecut, trebuie schimbat tot la copii și juniori, unde e jale. Sunt antrenori acolo care le dau mingea la copii, nu-i învață nimic și-și umplu buzunarele. Dacă nu revoluționăm modul de creștere a juniorilor, cum au făcut alte țări, vom sta mult și bine în mediocritate.

Cine e Liță Dumitru?

A jucat la Rapid (1967-1972, 1986-1988), Steaua (1972-1980), Poli Timișoara (1980-1982, 1984-1985), U Craiova (1982-1983), CFR Timișoara (1983-1984), Wurzburger Kickers (1988-1989).

A cucerit două campionate, cu Steaua (1976, 1978) și patru Cupe ale României, cu Rapid (1972), Steaua (1976, 1979) și U Craiova (1983). Are 50 de selecții și zece goluri la națională.

A antrenat pe Poli Timișoara, Rapid, Wurzburger Kickers (Germania), FC Național, Jiul Petroșani, Rocar, Al-Jaish (Siria), Al-Tai (Arabia Saudită), Poli Iași, Callatis Mangalia, România under 19, Heilbronn (Germania), Concordia Chiajna, Steaua II, România under 18, Kalonji Soccer Academy (SUA).