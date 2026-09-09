Sport

Leo Messi, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat încă un club de fotbal în Spania

Leo Messi (39 de ani) se apropie cu pași repezi de finalul carierei. Argentinianul este cu gândul la viitor și e aproape de achiziționa un club din Spania.
Traian Terzian
09.09.2026 | 06:15
Leo Messi ce lovitura pe final de cariera Sia cumparat inca un club de fotbal in Spania
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Leo Messi (39 de ani) cumpără încă un club în Spania. Sursă foto: okdiario.com
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Nu mai e mult până când va agăța ghetele în cui, dar Leo Messi este hotărât să rămână aproape de fotbal. Superstarul de la Inter Miami se pregătește să devină patronul unui al doilea club din Spania.

Leo Messi, acționar majoritar la un club din Spania

La doar câteva luni după ce a achiziționat clubul Cornella, din liga a cincea spaniolă, Leo Messi va deveni acționar majoritar la o altă grupare. Este vorba de Eldense, formație care activează în eșalonul secund din Spania.

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Conform Marca, vicecampionul mondial a ajuns la un acord de principiu pentru achiziționarea lui Eldense. Messi ar urma să cumpere întregul pachet de acțiuni, fără implicarea vreunei terțe părți.

Eldense este un club din regiunea Alicante, nu departe de Catalunya, acolo unde se speculează că Messi ar dori să revină la încheierea contractului cu Inter Miami, care cel mai probabil va însemna finalul carierei.

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Messi i-a luat fața unui conațional

Între reprezentanți lui Leo Messi și actualii proprietari ai clubului CD Eldense există deja un acord de principiu, dar mai sunt de pus la punct ultimele detalii. Dacă totul va fi în regulă, anunțul oficial ar putea să vină în zilele următoare, după ce Consiliului Național de Sport din Spania va aproba mutarea.

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Clubul Eldense a fost cumpărat în urmă cu ceva timp de un grup internațional de investiții cu rădăcini columbiene, condus de omul de afaceri Juan Carlos Trujillo, care la rândul său l-a luat de la Pascual Perez în octombrie 2015.

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În ultimele luni au existat zvonuri conform cărora omul de afaceri argentinian Ricardo Pini ar intenționa să achiziționeze Eldense pentru aproximativ 12 milioane de euro, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată odată cu apariția lui Messi, cel care se luptă pentru câștigarea unui nou Balon de Aur.

Messi, proprietar la clubul unde a jucat un internațional român

Eldense are un start de sezon mai mult decât modest în liga a doua din Spania, reușind doar 2 puncte în primele patru etape. În urma acestor rezultate nesatisfăcătoare, Claudio Barragan a devenit primul antrenor demis din Segunda Division în actuala stagiune.

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Eldense, care nu a jucat niciodată în La Liga, a avut în trecut și un internațional român în lot. Este vorba de Florin Andone, care a jucat în sezonul 2023-2024 și a marcat trei goluri în 29 de partide.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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