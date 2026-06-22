Leo Messi, faţă în faţă cu istoria! A devenit cel mai bun marcator de la Cupa Mondială

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Lionel Messi (39 de ani) l-a egalat pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale cu hat-trick-ul marcat în disputa cu Algeria, dar a irosit o oportunitate uriașă de a-l depăși pe german. Argentina a beneficiat de o lovitură de la 11 metri în duelul cu Austria, dar Messi a trimis pe lângă poartă. Mai apoi însă, „decarul” a punctat și a reușit să depășească recordul.

Lionel Messi s-a revanșat după ratarea de la 11 metri și a deschis scorul în minutul 38 al partidei cu Austria. Argentinianul a punctat cu un șut din careu după o centrare a lui Medina și a ajuns la 17 goluri înscrise la Cupa Mondială, depășind recordul care îi aparținea din 2014 lui Miroslav Klose.

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Lionel Messi, ratare istorică în Argentina – Austria. Putea deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Argentina a beneficiat de un penalty după ce Lautaro Martinez a fost faultat în careu, iar Lionel Messi a executat, însă șutul său a fost dezamăgitor, pe lângă poarta apărată de Alexander Schlager. Este al treilea penalty ratat de legenda Argentinei la Cupa Mondială, după cele cu Islanda (1-1, 2018) și Polonia (2-0, 2022). Toate ratările au sosit în faza grupelor.

Astfel, după ce a stabilit și un record negativ odată cu lovitura de la 11 metri irosită în partida . A devenit primul fotbalist care ratează trei penalty-uri la Cupa Mondială. Până acum, argentinianul era la egalitate cu ghanezul Asamoah Gyan, care a irosit două lovituri de la 11 metri la turneele finale, una în 2006 și una în 2010. Cea de la turneul din Africa de Sud este una dintre cele mai memorabile din istoria Cupei Mondiale, deoarece a sosit în prelungirile sfertului de finală cu Uruguay, după un henț comis pe linia porții de Luis Suarez.

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Lionel Messi has both taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history. — Opta Analyst (@OptaAnalyst)

Care este bilanțul lui Lionel Messi privind penalty-urile executate la Cupa Mondială

Penalty-ul ratat contra Austriei este cel de-al șaptelea pe care Lionel Messi l-a executat la Cupa Mondială, argentinianul deținând recordul și din acest punct de vedere. Patru dintre ele au fost transformate, două execuții au fost respinse de portari, iar acesta este primul pe care „decarul” argentinian nu l-a trimis pe spațiul porții.

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Toate cele patru goluri marcate de Messi din penalty la Cupa Mondială au fost la ediția din 2022, câștigată de Argentina, în disputele cu Arabia Saudită (grupe), Olanda (sferturi), Croația (semifinale) și Franța (finala). În 2018, execuția sa din meciul cu Islanda a fost respinsă de portarul Hannes Halldorsson, iar contra Poloniei în 2022 șutul a fost parat de Wojciech Szczesny. Per total în carieră, Messi a executat 149 de penalty-uri, dintre care 116 au fost transformate.

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