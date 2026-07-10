Leo Messi, gest impresionant pentru Joao Paulo, jucătorul lui FCSB! Ce cadou i-a făcut superstarul. Foto

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Ca la fiecare ediție a Campionatului Mondial, o țară mică reușește să câștige inima tuturor suporterilor. La turneul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Capul Verde a izbutit să impresioneze o lume întreagă. Reprezentativa africană a trecut de faza grupelor, pentru ca ulterior să fie eliminată de Argentina în șaisprezecimi, după un duel ajuns în prelungiri

Leo Messi, gest impresionant pentru Joao Paulo

Selecționerul Bubista a convocat și un fotbalist din SuperLiga: Joao Paulo. Legitimat în prezent la FCSB, mijlocașul a evoluat în partidele cu Spania și Arabia Saudită, prestațiile sale fiind foarte apreciate. Deși nu s-a aflat pe teren în meciul cu Argentina din fazele eliminatorii, fotbalistul s-a ales cu un cadou pe măsură.

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Mai exact, Joao Paulo a reușit să facă, după partida Argentina – Capul Verde, o fotografie cu Lionel Messi. Aceasta a fost publicată pe contul oficial de Instagram, acolo unde a primit zeci de mii de aprecieri. Totodată, mijlocașul de la FCSB s-a ales și cu un tricou semnat de căpitanul sud-americanilor.

Fotbalistul a publicat fotografii atât cu tricoul separat, cât și cu colecția impresionantă dobândită la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Printre echipamentele obținute se numără cele ale unor fotbaliști cu nume impresionante, cum ar fi Tagliafico, Mac Allister sau Oyarzabal, însă atracția principală este, fără doar și poate, echipamentul semnat de Lionel Messi.

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Când va reveni Joao Paulo la FCSB

FCSB a cedat în primul amical din cantonamentul din Olanda, scor 0-4 contra celor de la Union Saint-Gilloise. Cum reprezentativa din , fanii roș-albaștrilor se întreabă când se va alătura Joao Paulo lotului.

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Ei bine, pentru mijlocaș urmează o binemeritată vacanță, în condițiile în care nu s-a bucurat de timp de odihnă din cauza turneului final. , fotbalistul se va prezenta sub comanda staff-ului tehnic, însă, cel mai probabil, va mai dura până când va juca, deoarece va avea nevoie să își reintre în ritm.

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900.000 de euro este cota lui Joao Paulo

43 de selecții și un gol a adunat mijlocașul pentru Capul Verde

7.00 este cota MAXBET pentru pariul „Argentina va câștiga Cupa Mondială”