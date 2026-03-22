Leo Messi, gol fabulos din lovitură liberă în MLS! Argentinianul a ridicat în picioare publicul din New York și s-a apropiat de un nou record istoric. Video

ADVERTISEMENT

Inter Miami a câștigat pe terenul celor de la New York City FC, scor 3-2, într-un duel al rundei cu numărul #5 din Major League Soccer. (38 de ani) a fost din nou providențial pentru echipa sa, marcând un gol spectaculos, direct din lovitură liberă. Astfel, fotbalistul argentinian și-a trecut în cont reușita cu numărul #901 din carieră.

Meciul de la New York a debutat cum nu se putea mai bine pentru Inter Miami. După doar trei minute de fluierul de start al partidei, trupa lui Javier Mascherano a reușit să deblocheze tabela. Tot un argentinian, Gonzalo Lujan, i-a adus în avantaj pe campionii en-titre din MLS, cu un șut din întoarcere din interiorul careului.

ADVERTISEMENT

Ulterior însă, gazdele au izbutit să întoarcă scorul. Golul egalizator a fost semnat de Nicolas Mercau, cu un șut superb din lovitură liberă (17′), iar mai apoi, Agustin Ojeda a dus scorul la 2-1 după o faza colectivă de toată frumusețea (59′), la care apărarea celor de la Inter Miami a fost făcută șah-mat.

Chiar și așa, echipa patronată de David Beckham a izbutit să plece de pe Yankee Stadium cu toate cele trei puncte. În minutul 61 al întâlnirii, a ieșit la rampă Leo Messi, care a ridicat în picioare publicul prezent pe stadion prin golul său din lovitură liberă, de la o distanță considerabilă. Gazdele au pus doar doi oameni în zid, iar superstarul argentinian a profitat. Astfel, Messi a ajuns la reușita cu numărul 901 în carieră și la golul cu numărul 71 din lovitură liberă, ceea ce înseamnă că mai are doar șase faze fixe de transformat pentru a egala recordul lui Juninho Pernambucano (77).

ADVERTISEMENT

Inter Miami a urcat pe podium în conferința de est din MLS

Golul victoriei oaspeților a venit în minutul 74 și i-a aparținut brazilianului Micael. Acesta a fost servit în interiorul careului advers cu o centrare perfectă și a reluat cu capul în poarta gazdelor, aducând astfel cele trei puncte pentru Inter Miami. În urma rezultatului înregistrat la New York, echipa lui Messi a ajuns la borna cu numărul 10 și a urcat pe locul al treilea în clasamentul conferinței de est din .

ADVERTISEMENT

Pe prima poziție o găsim pe Nashville SC, care are 14 puncte după primele 5 etape. În schimb, cei de la New York City FC se clasează pe locul al 2-lea, cu același număr de puncte ca și Inter Miami (10), dar cu un golaveraj superior. Totuși, pentru echipa lui Pascal Jansen, eșecul suferit duminică este primul din actuala stagiune.