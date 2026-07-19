Leo Messi, în centrul colegilor înainte de startul reprizei secunde. Ce le-a transmis starul Argentinei și reacțiile instante: „Sa vezi cum intră pe teren după discursul ăsta”

Spania a controlat prima repriză contra Argentinei, așa cum era de așteptat, iar Lionel Messi (39 de ani) a simțit că este momentul să-și motiveze colegii, după ce sud-americanii nu au fost deloc periculoși în cele 45 de minute. Înainte de partea secundă, superstarul a fost surprins în centrul colegilor, pe culoarul spre gazon, în timp ce-i încuraja pe jucători.
Lionel Messi este căpitanul naționalei Argentinei, iar toți colegii săi îi sunt extrem de loiali. Naționala sud-americană a ajuns până în acest punct datorită determinării pe care fotbaliștii lui Scaloni o au pentru a-l face pe Messi dublu câștigător al Campionatului Mondial.
Însă toate aceste lucruri nu vin doar din partea argentinienilor către Messi, ci și invers. El a avut grijă să se ocupe de motivarea lor pe tunelul spre teren, înainte de a doua repriză. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a ținut un discurs, după care a lansat un strigăt războinic. Pe transmisie s-a putut auzi cum el țipat: „Hai la joc! Hai să jucăm!”
Suporterii Argentinei și ai lui Messi au fost extrem de impresionați de discursul său și de felul în care căpitanul le-a inspirat curaj. Naționala lui Lionel Scaloni a început destul de tare repriza secundă, însă ibericii au preluat din nou controlul partidei din minutul 50.
„Să vezi cum intră pe teren după discursul ăsta”; „Fraților, discursul ăsta a lui Lionel Messi de pe tunel a fost wow! Am simțit toată acea aură prin ecranul televizorului”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.
Deși nu a făcut greșeli și nu a pierdut nicio minge, Lionel Messi nu a fost foarte prezent în prima jumătate a meciului, asta și pentru că naționala lui Luis de la Fuente a avut o posesie superioară, de 65%.
În minutul 15, cel ce este favorit la câștigarea „Balonului de Aur” din acest an atinsese mingea o singură dată, iar până la finalul primelor 45 de minute a ajuns la 15 atingeri. Sud-americanii nu și-au putut impune jocul contra campioanei europene, iar până în minutul 90 nu au lansat niciun șut spre poarta lui Unai Simon.