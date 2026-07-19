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Leo Messi, în centrul colegilor înainte de startul reprizei secunde. Ce le-a transmis starul Argentinei și reacțiile instante: „Sa vezi cum intră pe teren după discursul ăsta”

Lionel Messi și-a motivat colegii la pauza finalei Campionatului Mondial, dintre Spania și Argentina. Ce le-a transmis căpitanul sud-americanilor și cum au reacționat fanii
Ciprian Păvăleanu
19.07.2026 | 23:53
Leo Messi in centrul colegilor inainte de startul reprizei secunde Ce lea transmis starul Argentinei si reactiile instante Sa vezi cum intra pe teren dupa discursul asta
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Cum i-a motivat Lionel Messi pe colegii săi la pauza finalei Spania - Argentina. Foto: Profimedia
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Spania a controlat prima repriză contra Argentinei, așa cum era de așteptat, iar Lionel Messi (39 de ani) a simțit că este momentul să-și motiveze colegii, după ce sud-americanii nu au fost deloc periculoși în cele 45 de minute. Înainte de partea secundă, superstarul a fost surprins în centrul colegilor, pe culoarul spre gazon, în timp ce-i încuraja pe jucători.

Discursul lui Lionel Messi de la pauza meciului dintre Spania și Argentina

Lionel Messi este căpitanul naționalei Argentinei, iar toți colegii săi îi sunt extrem de loiali. Naționala sud-americană a ajuns până în acest punct datorită determinării pe care fotbaliștii lui Scaloni o au pentru a-l face pe Messi dublu câștigător al Campionatului Mondial.

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Însă toate aceste lucruri nu vin doar din partea argentinienilor către Messi, ci și invers. El a avut grijă să se ocupe de motivarea lor pe tunelul spre teren, înainte de a doua repriză. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a ținut un discurs, după care a lansat un strigăt războinic. Pe transmisie s-a putut auzi cum el țipat: „Hai la joc! Hai să jucăm!”

Fanii lui Leo Messi au reacționat imediat pe rețelele de socializare

Suporterii Argentinei și ai lui Messi au fost extrem de impresionați de discursul său și de felul în care căpitanul le-a inspirat curaj. Naționala lui Lionel Scaloni a început destul de tare repriza secundă, însă ibericii au preluat din nou controlul partidei din minutul 50.

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„Să vezi cum intră pe teren după discursul ăsta”; „Fraților, discursul ăsta a lui Lionel Messi de pe tunel a fost wow! Am simțit toată acea aură prin ecranul televizorului”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

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Messi a avut o prestație ștearsă în prima repriză

Deși nu a făcut greșeli și nu a pierdut nicio minge, Lionel Messi nu a fost foarte prezent în prima jumătate a meciului, asta și pentru că naționala lui Luis de la Fuente a avut o posesie superioară, de 65%.

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În minutul 15, cel ce este favorit la câștigarea „Balonului de Aur” din acest an atinsese mingea o singură dată, iar până la finalul primelor 45 de minute a ajuns la 15 atingeri. Sud-americanii nu și-au putut impune jocul contra campioanei europene, iar până în minutul 90 nu au lansat niciun șut spre poarta lui Unai Simon.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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