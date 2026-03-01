Leo Messi, întâlnire cu Donald Trump după atacul SUA asupra Iranului. Când va avea loc vizita la Casa Albă

ADVERTISEMENT

În ciuda medaliei Liberty care i-a fost acordată de fostul președinte american Joe Biden în ianuarie 2025, Leo Messi nu a fost niciodată la Casa Albă. Starul argentinian va ajunge acum și se va întâlni cu Donald Trump.

Leo Messi, invitat la Casa Albă de Donald Trump

Actualul președinte al SUA a invitat echipa Inter Miami la Casa Albă, în onoarea . Acesta a fost primul trofeu cucerit de Messi după transferul la formația nord-americană.

Conform publicației , toți membrii echipei vor participa la ceremonie alături de președintele Donald Trump, ceea ce indică faptul că și căpitanul Lionel Messi va fi prezent.

Vizita va avea loc pe data de 5 martie, cu două zile înainte ca Inter Miami să joace în deplasare, în noul sezon din MLS, cu DC United, echipa care l-a achiziționat în această iarnă pe Louis Munteanu.

Beckham merge din nou la Casa Albă

Este o obișnuință în Statele Unite ale Americii ca echipele profesioniste și universitare campioane să viziteze Casa Albă și să fie felicitate de președinte. Prima dată când o echipă sportivă profesionistă a vizitat Casa Albă a fost în 1869, când Cincinnati Red Stockings l-au vizitat pe Ulysses S. Grant, șeful statului la acel moment.

DC United a fost prima câștigătoare din MLS care a vizitat Casa Albă în 1998. Co-proprietarul lui Inter Miami, fostul mare fotbalist englez David Beckham, a participat la o ceremonie la Casa Albă cu LA Galaxy în 2012, după ce a câștigat titlul cu un an în urmă.

Președintele Barack Obama a primit campionii MLS de șapte ori în timpul celor două mandate ale sale. Galaxy a făcut vizite la Casa Albă după ce a câștigat titlul în 2011, 2012 și 2014. Columbus Crew, Real Salt Lake, Colorado Rapids și Sporting Kansas City au fost primite, de asemenea, în timpul mandatelor lui Obama.

Trump s-a întâlnit și cu Cristiano Ronaldo

Întâlnirea pe care președintele Donald Trump o va avea cu superstarul Lionel Messi vine la doar câteva luni după ce , marele rival al fotbalistului argentinian, și de partenera acestuia Georgina Rodriguez.

Portughezul a fost invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, iar Donald Trump l-a surprins cu un cadou neașteptat. Președintele american i-a oferit o cutie în care se afla ”cheia Casei Albe”.