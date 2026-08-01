Leo Messi, investiție uriașă într-un domeniu surpriză. Fotbalistul își rotunjește considerabil veniturile

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Fotbalistul Leo Messi s-a implicat într-un domeniu surpriză, recurgând la o investiție majoră. Argentinianul are numeroase afaceri, dar acest lucru nu-l împiedică să-și construiască un adevărat imperiu financiar.

Încă o afacere de succes pentru Leo Messi

Căpitanul echipei naționale din Argentina este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști. Leo Messi (39 ani) are o evoluție excelentă pe teren, dar este după ce a pierdut Cupa Mondială 2026. Fostul campion mondial nu a făcut niciun anunț, dar a luat o decizie remarcabilă.

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S-a întors la marea sa pasiune, la Inter Miami, unde . Ajuns pe meleagurile natale a început să se focuseze mai mult pe partea de business. A recurs la un pas decisiv în afaceri, la scurtă vreme după ce lanțul de restaurante la care este acționar a făcut o investiție de 6 milioane de dolari.

Atacantul a făcut apoi o nouă cheltuială, dar a ales o altă direcție. De această dată și-a propus să-și îndrepte atenția spre o altă zonă de interes. A ales să intre pe piața turismului nautic de lux prin intermediul companiei MIM Ocean. Concret, este vorba de o flotă de catamarane de lux destinate închirierii.

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Colaborarea a apărut prin brandul MIM Hotels deținut de fotbalist și compania spaniolă Med Cat Yachts. Aceasta din urmă este unul dintre principalii operatori de catamarane din Spania. Firma oferă vacanțe în destinații exclusiviste din Marea Mediterană și Caraibe. Leo Messi și-a pus deja amprenta asupra catamaranelor premium.

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Pe pagina firmei au fost încărcate mai multe imagini inedite în care este vizibilă silueta atacantului. De asemenea, apare numărul 10 pe care sportivul îl are pe tricou. Astfel, elementul cheie este imprimat direct pe pânza principală a fiecărei ambarcațiuni, starul argentinian fiind surprins cu brațele ridicate spre cer.

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„MIM Ocean s-a născut din uniunea dintre Leo Messi, cu experiența lanțului său hotelier MIM Hotels și conducerea în sectorul charter al Med Cat Yachts. Vă punem la dispoziție până la trei catamarane de la prestigiosul șantier naval francez Bali Catamarans (Grupul Catana), în special modelul 5.4”, se arată pe .

Ce oferă Leo Messi prin noua afacere

Leo Messi are șanse mari să dea lovitura cu acest business, mai ales în timpul vacanțelor. Afacerea cuprinde trei catamarane Bali 5.4 Open Space, construite în 2023, fiecare cu o lungime de aproape 17 metri. Suprafața utilă este de 126 de metri pătrați, ceea ce înseamnă că poate găzdui până la 11 oaspeți, alături de un echipaj format din căpitan, bucătar și hostess.

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În interior se află o suită principală, precum și mai multe cabine duble. Interiorul nu duce lipsă de o bucătărie complet utilată, salon panoramic și ferestre de mari dimensiuni. Totul este amenajat în stil open-space, în timp ce exteriorul este un spațiu dedicat relaxării. Aici pasagerii au parte de o zonă lounge, situată chiar la prova.

Mai mult decât atât, călătorii beneficiază de flybridge pentru plajă, grătar, sistem audio și televizor. De asemenea, au la dispoziție numeroase echipamente pentru sporturi nautice, de la paddle board și wakeboard până la Seabob-uri și schiuri nautice. Așadar, Leo Messi s-a gândit la toate aspectele când a luat în calcul această experiență.

În ceea ce privește partea materială cei interesați trebuie să știe că prețurile nu sunt deloc mici. O vacanță de o săptămână la bordul unui astfel de caramaran pleacă de la aproximativ 23.500 de euro. În schimb, în plin sezon estival tarifele pot ajunge la 29.000 de euro pe săptămână. La acestea se adaugă cheltuieli operaționale, dar și alte costuri specifice charterelor de lux.