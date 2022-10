Leo Messi, lider în campionatele din Top 5! Capitolul la care vedeta lui PSG domină fotbalul mare

În prima sa stagiune în tricoul lui PSG, Leo Messi mai degrabă a dezamăgit. Contabilizând, , cifre sub nivelul său. În actualul sezon însă, lucrurile s-au schimbat. Cu , contra lui Nice, a ajuns la 7 goluri și 8 pase decisive în 12 meciuri. Cifre care sunt completate și de statutul de cel mai periculos jucător din Top 5.

Primul an, decepționant, la Paris, este istorie pentru Leo Messi. Cu gândul (și) la Cupa Mondială din Qatar, ultima șansă de a câștiga titlul mondial, argentinianul, ajuns la 35 de ani, este în formă excelentă.

Leo Messi a turat motoarele încă de la începutul noului sezon. Și, meci de meci, la echipa de club, dar și la reprezentativă, arată că și-a regăsit pofta de fotbal. Amintind de perioada în care făcea legea la FC Barcelona.

Desigur, dacă vorbim despre numărul de goluri, a reușit jumătate din numărul celor izbutite de Haaland, lider în campionatele Top 5. La pase decisive, strict în campionat, cu 7, este la o singură lungime de liderul Kevin de Bruyne.

Sunt însă, oricum, cifre notabile. Există însă și o categorie la care Leo Messi este lider absolut. Ba chiar la mare distanță de urmăritorii săi.

Este vorba despre numărul de ocazii de gol create, șuturi plus șanse de a înscrie. Potrivit OptaJoe, Messi a bifat 63 de astfel de momente: 39 de șuturi și 24 de șanse. Și este cel mai periculos fotbalist din campionatele Top 5 ale Europei.

Pe locul secund se află Kylian Mbappe (PSG) și Gerard Deulofeu (Udinese), cu câte 48 de ocazii de gol, în timp ce Neymar (PSG) și Sotoca (Lens) completează podiumul, cu 46 de ocazii de gol.

