Leo Messi, one-man show în Angola – Argentina! Președintele țării gazdă a coborât din tribune pentru a îi oferi un premiu atacantului. Video

Sport

Leo Messi a făcut spectacol în partida Angola - Argentina. Președintele gazdelor a coborât pe gazon pentru a îi oferi un trofeu starului de la Inter Miami.
Iulian Stoica
15.11.2025 | 00:15
Leo Messi, one-man show în Angola - Argentina 0-2. Sursă foto: Colaj Fanatik
Argentina s-a impus în deplasarea în fața Angolei, scor 0-2, iar Lionel Messi este jucătorul care a ieșit la rampă. Partida a fost una de-a dreptul specială, debutul duelului aducându-l în prim-plan și pe președintele țării gazdă.

Angola a sărbătorit a 50-a aniversare a Independenţei sale invitând echipa naţională a Argentinei, cu Lionel Messi, să susţină un amical în Africa. Gazdele nu s-au uitat la bani, plătind 13 milioane de dolari pentru a-l vedea pe starul de la Inter Miami jucând pe Estadio 11 de Novembro, din Luanda.

Deși a fost doar o partidă amicală, Lionel Scaloni și-a trimis jucătorii cei mai importanți în teren, iar aici amintim de Messi, Lautaro Martinez, Mac Allister sau De Paul.

Golul a fost deschis de Lautaro Martinez în minutul 43, după o pasă a lui Messi, iar starul argentinian a închis tabela în minutul 82, când rolurile s-au inversat: Lautaro a oferit assistul, iar Messi a marcat. Argentina s-a impus cu 2-0, controlând meciul în mare parte, deși a trecut și prin momente de tensiune, Thiago Almada fiind nevoit să iasă accidentat în minutul 70.

Președintele Angolei a coborât pe gazon pentru a-l premia pe Lionel Messi

Înainte de meci, președintele Angolei, Joao Lourenco, a pășit pe teren pentru a-i oferi un cadou lui Messi, anume un trofeu inscripționat cu numărul 50, simbolizând cei 50 de ani de la obținerea independenței Angolei.

Momentul a fost unul inedit, Lionel Messi amintind de momentul în care Argentina a cucerit Cupa Mondială, iar arabii l-au îmbrăcat cu o bluză tradițională.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
