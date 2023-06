Leo Messi, pe prima pagină a marilor publicații după anunțul plecării la Inter Miami: ”’Puricele’ zboară în MLS”

În ciuda faptului că arabii i-au pus pe masă un contract colosal, iar catalanii au mizat pe latura afectivă, , acolo unde va juca pentru formația patronată de David Beckham.

Publicațiile europene comentează plecarea lui Leo Messi la Inter Miami

Așa cum era de așteptat, toate marile publicații europene au tratat la nivel maxim anunțul făcut de Leo Messi că va merge să joace la Inter Miami și .

”Campionul argentinian a anunțat oficial unde va juca sezonul viitor: ‘Puricele’ zboară în MLS”, a titrat cotidianul italian Tuttosport, în timp ce englezii de la The Sun au titrat ”Bun veni în Miami”, parafrazând celebra melodie ”Welcome to Miami” a lui Will Smith.

”Lionel Messi confirmă mutarea la Inter Miami”, este titlul dat de Daily Mail, care mai scrie: ”Messi și soția sa Antonella nu și-au dorit ca copiii lor să locuiască în Arabia Saudită. Și pentru că situația financiară a Barcelonei este precară a preferat să meargă la Miami”.

Sub titlul ”Lionel Messi și-a ales ultimul club din carieră”, publicația The Guardian notează: ”Decizia lui Messi de a trece Atlanticul este oarecum o surpriză. Mulți credeau că își va urma vechiul rival Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită și va semna o afacere profitabilă. Alții au crezut că se va alătura Barcelonei, clubul unde a devenit unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor”.

Ziarele din Madrid, ocazie unică să pună la zid Barcelona

Dacă cele două mari ziare din Catalunya, Sport și Mundo Deportivo, au realizat interviul prin care Messi și-a anunțat plecarea la Inter Miami, publicațiile din Madrid nu au ratat ocazia de a scoate în față problemele pe care argentinianul le are cu fosta sa echipă FC Barcelona.

”Messi a confirmat oficial ceea ce a fost un secret deschis: nu se întoarce la Barcelona”, a titrat cotidianul As. ”Argentinianul a explicat pe larg de ce a fost imposibilă revenirea de vis la Barcelona. A dezvăluit cu duritate situația dificilă prin care a trebuit să treacă când a plecat de pe Camp Nou”.

Marca a titrat ”Messi și-a decis soarta” și notează că ”argentinianul a recunoscut că intenția lui era să revină la Barcelona, dar avea îndoieli cu privire la acest lucru din cauza lucrurilor întâmplate în trecut și a faptului că nu își dorea ca întoarcerea sa să însemne plecarea altor jucători”.

Cele două mari publicații franceze, L’Equipe și Le Parisien au scos și ele în față anunțul lui Leo Messi că va merge la Inter Miami după ce s-a despărțit de PSG. ”La 35 de ani, Messi va părăsi Europa pentru prima dată în cariera sa. Argentinianul a explodat la adresa Barcelonei”, a scris Le Parisien.