Leo Messi, pe urmele lui Gică Hagi! Transferul care ar putea șoca Europa, înainte de Cupa Mondială

Leo Messi ar putea să aibă parte de o întoarcere de senzație în Europa, asta după ce un club de Champions League și-a exprimat dorința să-l transfere pe argentinian.
Mihai Alecu
07.11.2025 | 11:42
Leo Messi ar putea să revină în Europa
Fotbalistul argentinian, legitimat la Inter Miami, în MLS, își dorește să joace cât mai multe meciuri până în vara viitoare, când este Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.

Leo Messi, dorit la Galatasaray. Îi calcă pe urme lui Gică Hagi?

Tocmai din acest motiv, sud-americanul ar fi dispus să meargă sub formă de împrumut la un alt club, asta pentru că sezonul din MLS se întrerupe în decembrie și mai este reluat de abia în luna martie, timp pe care atacantul nu vrea să-l irosească în pregătirea pe care o face pentru Cupa Mondială. Din acest motiv s-a și scris că argentinianul a vorbit pentru a vedea dacă se poate transfera în Arabia Saudită, dar mutarea nu a fost dorită de către aceștia.

Acum, fotbalistul lui Inter Miami ar putea să aibă parte de un transfer-șoc în Europa. Conform presei din Turcia, cei de la Galatasaray sunt dornici să-l ia pe sud-american și chiar au început discuțiile pentru a vedea în ce condiții se poate realiza această mutare. Se pare că șefii echipei cim-bom-bom sunt dispuși să-i achite integral salariul lui Leo Messi, pentru cele 4 luni cât ar urma să dureze perioada de împrumut.

Formația din Turcia este plină de vedete acum, însă primul nume mare care a acceptat să meargă în SuperLig a fost Gică Hagi. Printre cei mai importanți jucători care sunt acum în lotul lui Galatasaray sunt Victor Osimhen, luat de la Napoli, pentru 75 de milioane de euro, Leroy Sane, fost la Bayern Munchen sau Manchester City, și Mauro Icardi, cel care a avut evoluții de excepție la Inter și la PSG.

Messi tocmai și-a prelungit contractul cu Inter Miami

Argentina și-a asigurat deja calificarea la Cupa Mondială și este gata să-și apere trofeul. Pentru Messi ar urma, conform declarațiilor sale, să fie ultimul turneu final din carieră. Totuși, la nivel de echipă de club, sud-americanul nu pare că se gândește la finalul de carieră. Atacantul tocmai și-a prelungit contractul cu Inter Miami, unde urmează să fie sub angajament până în decembrie 2028.

Salariul său urmează să fie unul de 20 de milioane de euro anual, cel mai mare din istoria MLS, însă departe de a fi cel mai bine plătit fotbalist al lumii. Acest statut îi revine lui Cristiano Ronaldo, care câștigă peste 200 de milioane de euro anual de la Al-Nassr, sumă la care se mai adaugă alte multe milioane pe care le ia din contractele de publicitate care îi sunt garantate.

