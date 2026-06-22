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Leo Messi, prima reacţie după ce a devenit cel mai bun marcator de la CM! Starul argentinian a surprins pe toată lumea

Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial, după ce a marcat două goluri în poarta Austriei. Ce a spus despre lovitura de pedeapsă ratată la scorul de 0-0
Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 23:21
Leo Messi prima reactie dupa ce a devenit cel mai bun marcator de la CM Starul argentinian a surprins pe toata lumea
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Ce a declarat Lionel Messi după ce a devenit cel mai prolific marcator din istoria Cupei Mondiale. Foto: Profimedia
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Lionel Messi va împlini 39 de ani peste două zile, iar după ce a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează un hat-trick la Campionatul Mondial, superstarul argentinian i-a doborât și recordul lui Miroslav Klose. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” avea nevoie de o singură reușită, însă a reușit să marcheze de două ori în poarta Austriei.

Cum a trăit Lionel Messi ratarea loviturii de pedeapsă din Austria – Argentina 0-2

În urma celor trei goluri din victoria cu Algeria, Lionel Messi a egalat recordul de goluri la Campionatul Mondial, deținut de germanul Miroslav Klose. Argentinianul avea nevoie de un singur gol pentru a deveni cel mai prolific marcator din istoria turneelor finale de Campionat Mondial. În prima repriză, la scorul de 0-0, Messi a fost față-n față cu istoria după ce Lautaro Martinez a obținut un penalty, însă execuția sa a trecut pe lângă poarta adversă.

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În ciuda acestei ratări, Messi a reușit să înscrie până la pauză și a punctat din nou în prelungirile partidei, ajungând la al cincilea gol după doar două meciuri la această ediție de Campionat Mondial și la 18 goluri în clasamentul all-time. „Ne-am pregătit la fel de bine pentru acest meci, așa cum o facem mereu. A fost ceva special, ne-am obșnuit. Mă bucur de fotbal, mă bucur să fiu pe teren. Din fericire, am putut trece peste acel penalty, am preluat conducerea și am obținut cele trei puncte, ceea ce era cel mai important. Nu m-am gândit la record, doar la a câștiga partida.

Mă simt extrem de norocos cu modul în care s-au așezat lucrurile. Sunt foarte recunoscător să pot spune că am realizat totul în fotbal, încă se simte de necrezut. Toate meciurile de la acest Campionat Mondial sunt extrem de competitive, la o viteză mare, intense. Mă bucur însă mult de acest moment”, a declarat Leo Messi la finalul partidei, conform gsp.ro.

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Argentina aproape și-a asigurat calificarea în șaisprezecimi! Pe cine ar putea întâlni în faza următoare

După ce a trecut de Algeria cu 3-0 și de Austria cu 2-0, Argentina aproape și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile competiției de pe prima poziție. Sud-americanii vor întâlni Iordania în ultima etapă, însă pentru ei această partidă ar putea să nu mai aibă nicio miză, iar Lionel Scaloni ar putea introduce în teren jucători care au evoluat mai puțin. Acest meci va trebui luat în serios doar dacă Iordania câștigă cu Algeria. În această situație, Iordania ar câștiga primul loc dacă ar câștiga și contra Argentinei, însă acest scenariu ar fi de-a dreptul SF.

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În șaisprezecimile competiției, Argentina va întâlni locul secund din Grupa H, care în acest moment ar putea fi ocupat de oricare dintre cele patru echipe componente. În funcție de rezultatele din ultima etapă, locul doi poate fi ocupat atât de naționale ce ar reprezenta o misiune ușoară pentru Argentina, precum Capul Verde sau Arabia Saudită, cât și de naționale dificile, precum Uruguay sau Spania.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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