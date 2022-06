Leo Messi se destăinuie după sezonul mai puțin reușit cu PSG: „M-am întors mai devreme după COVID, iar situația s-a înrăutățit!”

Fără îndoială, Leo Messi nu a avut la PSG un an așa cum și-l dorea. Argentinianul și-a trecut în cont cifre mult sub așteptări – 11 goluri și 14 assisturi în cele 34 de meciuri – și a fost în disgrația fanilor campioanei Franței după eliminarea în fața lui Real Madrid. Sunt multe motive, însă și o explicație despre care a vorbit pe larg în premieră. Mai precis cea din startul anului, după ce a fost infectat cu Covid-19.

Leo Messi se pregătește pentru Finalissima, partidă care va opune miercuri, Italia și Argentina. O confruntare pusă la cale de UEFA și CONMEBOL, care opune ultimele câștigătoare ale Euro și Copa America.

Bun prilej pentru argentinienii de la TYC Sports pentru a-l invita pe septuplul câștigător al Balonului de Aur să analizeze primul sezon în capitala Franței.

Desigur, despre câteva dintre motivele prestației care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor s-a vorbir. Un oraș nou, un grup nou, un alt campionat, în care, prin prisma numelui, toți adversarii doreau să-l oprească.

Nu este însă totul. Mai este un element despre care s-a vorbit mai puțin. În ianuarie a stat departe de gazon din pricina Covid-19. A ratat meciurile naționalei contra Columbiei și Chile. Plus trei ale echipei de club. A revenit apoi, dar prestațiile sale nu erau la nivelul așteptat.

Lionel Messi on getting COVID: “The truth is it hit me very hard. Symptoms were very imilar to how everyone else gets it. Coughing, sore throat, fever. But I have post covid issues in the lungs. I couldn’t train. I couldn’t even run.” This via TyC Sports.

