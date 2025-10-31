Leo Messi, refuzat: acum s-a aflat totul! Motivul incredibil pentru care transferul nu s-a realizat

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 se apropie din ce în ce mai mult, iar mulți dintre fotbaliști se gândesc la turneul final și visează să joace acolo.

Leo Messi, refuzat în Arabia Saudită! Totul a fost dezvăluit acum

Campioana en-titre, Argentina, îl va avea ca lider, din nou, pe Leo Messi, cel care și-ar dori să reușească un nou succes cu „Pumele”, de data aceasta în Statele Unite, Canada și Mexic. Tocmai pentru că vrea să fie în formă maximă pentru competiție ce va avea loc vara viitoare, fotbalistul sud-american s-a gândit să nu ia pauză și să joace și cât timp campionatul din MLS va fi oprit, timp de 4 luni.

Astfel, se pare că reprezentații lui Messi au luat legătura cu oamenii care conduc fotbalul în Arabia Saudită și le-ar fi propus acestora ca jucătorul să vină, sub formă de împrumut, pentru 4 luni, la unul dintre cluburile de top. Totuși, chiar conform , ideea argentinianului nu a fost una pe placul saudiților, care i-au transmis sportivului că nu acceptă ca liga lor să fie o competiție de pregătire.

Abdullah Hammad dezvăluit totul: „Când a fost ultima Cupă Mondială a cluburilor, echipa lui Messi m-a contactat și mi-a spus că jucătorul vrea în Arabia Saudită pentru că sezonul în MLS va fi oprit pentru 4 luni. Jucătorul vrea să rămână în formă pentru turneul final. Totuși, ministerul sportului a spus foarte clar că liga din Arabia Saudită nu o să fie una de pregătire pentru alte turnee”.

Arabii l-ar fi vrut pe Messi în trecut și i-au oferit o sumă incredibilă pentru a semna

imediat după ce a plecat de la PSG, Leo Messi a fost curtat și de echipe din Arabia Saudită, mai precis de către Al Hilal, marea rivală a lui Al-Nassr, echipă la care joacă Cristiano Ronaldo. Jucătorul argentinian chiar ar fi fost în discuții cu arabii și propunerea lor a fost una de-a dreptul incredibilă: aceștia erau dispuși să-i plătească argentinianului 1 miliard de euro pe durata contractului, sumă în care erau incluse și anumite parteneriate pentru promovarea fotbalului arab.

Fostul jucător de la Barcelona a acceptat însă propunerea de la echipă unde de altfel este și acționar. Alături de cei din anturajul său, dar și de familie, a preferat să meargă în Statele Unite și să-și dezvolte acolo afacerile. Plus de asta, în Miami există o parte a populației care vorbește spaniolă, iar așa familia sa a putut să se integreze mai ușor într-un nou peisaj.