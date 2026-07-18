Leo Messi s-a amuzat de celebra poză cu Lamine Yamal: ”O nebunie”. Cum l-a catalogat pe starul Spaniei înaintea finalei Cupei Mondiale

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În urmă cu aproape 19 ani, într-o campanie caritabilă organizată de UNICEF, Leo Messi a fost fotografiat făcându-i baie unui bebeluș pe nume Lamine Yamal. Poza a devenit celebră abia după ce micuțul a devenit un adevărat star al fotbalului.

Cum a comentat Leo Messi, poza cu Lamine Yamal

Prezent la Fanatics Fest, eveniment organizat de FIFA la New York, căpitanul Argentinei a catalogat ca fiind ”o nebunie” faptul că cei doi au ajuns în acest punct la 19 ani de la .

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”Poza aceea este o nebunie, pentru că am făcut o fotografie cu el când era bebeluș, iar acum ne vom înfrunta în finala Cupei Mondiale. Lamine este unul dintre cei mai buni din lume în acest moment și îi doresc tot binele din lume”, a declarat Lionel Messi.

Lamine e un jucător extraordinar, îl urmăresc mult pentru că joacă la clubul pe care îl iubesc (n.r. – FC Barcelona) și îi doresc numai bine. Este unul dintre liderii mondiali la doar 19 ani, are toată cariera înainte și șansa să obțină ceva istoric. Ceea ce și noi încercăm să obținem. Vom da totul ca să nu se întâmple de data asta”, a declarat Messi, conform .

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Messi și Yamal, așteptați să strălucească în finala CM 2026

Fotograful Joan Monfort, cel care a realizat acea poză fantastică, a recunoscut că interesul pentru munca sa a crescut vertiginos după ce Messi și Yamal au ajuns să se înfrunte în finala Cupei Mondiale.

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”Fotografia a explodat în întreaga lume, iar faptul că finala este în SUA i-a dat un impuls suplimentar. Și acum a culminat cu finala dintre Messi și Yamal. Este mai bună decât orice scenariu de film”, a spus Monfort.

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Internaționalul spaniol Mikel Merino a fost și el uluit de cum i-a adus viața pe cei doi mari fotbaliști, după ce în 2007, Leo Messi, în vârstă de 20 de ani, și Lamine Yamal, în vârstă de 6 luni, au pozat împreună pentru o sesiune foto caritabilă în vestiarul stadionului Camp Nou din Barcelona.

”Prima dată când am văzut poza, am crezut că este făcută cu inteligența artificială și că nici măcar nu era real. Este incredibil că doi dintre cei mai buni fotbaliști care au jucat în acest sport – și sperăm că Lamine, în viitor, va fi unul dintre aceștia – au o astfel de imagine.

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Sperăm să vedem o finală strălucitoare cu acești doi protagoniști la apogeul lor, jucând și oferind tuturor fanilor un spectacol grozav”, a afirmat Mikel Merino, înaintea ultimului act al turneului final.

Messi, favorit să câștige din nou Balonul de Aur

Campioana mondială en-titre Argentina și Spania, câștigătoarea EURO 2024, se vor întâlni în marea finală a Cupei Mondiale 2026. Partida va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

Pentru acest duel, , unul dintre cei mai bine cotați arbitri europeni ai momentului. El va fi ajutat de asistenții Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, tot din Slovenia, în timp ce rezerve vor fi Adham Makhadmeh și Mohammad Alkalaf din Iordania. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania), Nicolas Gallo (Columbia) și Khamis Al Marri (Qatar).

Înaintea finalei, Leo Messi este văzut cu . Ar fi pentru a noua oară când argentinianul ar primi pentru acest trofeu. Lamine Yamal este abia al șaselea în topul favoriților, dar o prestație de vis în ultimul act ar putea da peste cap toate ierarhiile.