Leo Messi şi Cristiano Ronaldo au incendiat Cupa Mondială! Recordurile deţinute de cei mai mari rivali din fotbal

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Cristiano Ronaldo (41 de ano) și Lionel Messi (39 de ani) continuă să scrie istorie în fotbalul mondial, după prestații decisive la Campionatul Mondial din 2026. Micuțul argentinian este în prim plan după cele cinci goluri marcate în două etape, însă nici Cristiano Ronaldo nu se lasă mai prejos, chiar dacă Portugalia nu a impresionat în meciul cu RD Congo.

Cristiano Ronaldo a spart gheața la CM 2026! Ce recorduri a bătut după dubla cu Uzbekistan

Dacă în meciul cu RD Congo Portugalia nu a reușit să găsească prea des drumul spre poartă, în partida din runda a doua s-a distrat pe teren. Cristiano Ronaldo a deschis scorul rapid din pasa lui Joao Cancelo, devenind astăzi unicul fotbalist care înscrie la 6 ediții diferite de Campionat Mondial, lucru cu care Lionel Messi, golgheterul absolut al acestei competiții, nu se poate lăuda, după ce nu s-a regăsit pe tabelă în niciun meci de la CM 2010, când Argentina a fost condusă de Diego Armando Maradona.

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asta după ce Nuno Mendes dublase deja avantajul printr-un gol din lovitură liberă. CR7 a dus scorul la 3-0 și a devenit cel mai vârstnic jucător care înscrie mai mult de un gol într-un meci de la turneul final. De asemenea, cu aceste două reușite Cristiano Ronaldo a atins borna 10, depășindu-l pe conaționalul Eusebio, care are 9 goluri. Astfel, el a devenit cel mai bun marcator din istoria Portugaliei la Campionatul Mondial. Totodată, el este unicul fotbalist cu 10 goluri atât la Campionatul Mondial, cât și la Campionatul European, și a depășit borna de 50 de goluri în competițiile FIFA, cu 41 de reușite în preliminarii și 10 la turneele finale.

Lionel Messi l-a depășit pe Klose, însă Mbappe se apropie „furios și iute”

Deși el a reușit să înscrie doar la 5 ediții de Campionat Mondial, Lionel Messi a trimis mingea în ațe de mult mai multe ori decât marele său rival, Cristiano Ronaldo. În acest moment, superstarul argentinian are 18 goluri, însă competiția este abia la început.

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Messi nu se mai poate teme că va fi ajuns de Cristiano Ronaldo, întrucât acest lucru ar fi aproape imposibil, însă Kylian Mbappe este din ce în ce mai aproape de acest record. la doar 27 de ani, și cel mai probabil mai are cel puțin două turnee finale de disputat,

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Spre deosebire de Cristiano Ronaldo, Messi se poate lăuda cu un succes mult mai mare în această competiție. Alături de Argentina, Lionel Messi a ridicat trofeul la ediția din 2022, organizată în Qatar, și a mai jucat o finală, în 2014, când sud-americanii au pierdut în fața Germaniei cu scorul de 0-1. De asemenea, în debutul acestei ediții el a reușit un hat-trick în Algeria – Argentina 0-3 și a devenit cel mai în vârstă jucător ce reușește această performanță la turneul final. Cristiano Ronaldo a avut mai multe șanse să bată acest record la scurt timp după ce i-a fost atribuit lui Messi, însă portarul și fundașii Uzbekistanului s-au opus în mai multe rânduri celui de-al treilea gol al său.

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De asemenea, Messi are cele mai multe meciuri jucate și cel mai mare număr de minute jucate la turneul final. O altă realizare unică a micuțului „magician” din Rosario este aceea că a marcat în toate fazele eliminatorii ale competiției, capitol la care Cristiano Ronaldo stă dezastruos, cu niciun gol marcat în afara fazei grupelor. Acest lucru a fost reușit de Pele și Jairzinho, însă la acea vreme fazele eliminatorii începeau din sferturile de finală.