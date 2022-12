Leo Messi, veste uriașă pentru fanii Argentinei după câștigarea titlului mondial: ”Nu mă retrag. Vreau să onorez acest trofeu”

Sud-americanii după o finală cu adevărat istorică.

Câștigarea titlului mondial cu Argentina l-a făcut pe Leo Messi să se răzgândească

Deși înaintea finalei vorbea despre faptul că aceasta va fi din cariera sa și lăsa să se înțeleagă că în curând va părăsi naționala Argentinei, Leo Messi s-a răzgândit după câștigarea titlului mondial.

”Nu mă retrag la nivel internațional. Vreau să continui să joc pentru Argentina pentru a onora titlul de campion mondial. Acesta este titlul care îmi lipsea și iată-l. E o nebunie. S-a lăsat aşteptat.

Abia aștept să merg să sărbătorim în țară, să văd nebunia de acolo. Am suferit mult. Ce ai mai putea cere azi? Fotbalul este cu adevărat un sport nebun. Câștigarea Cupei Mondiale este visul oricărui copil. Acest succes este este pentru poporul argentinian.

Este pur și simplu fantastic. Am știut că Dumnezeu îmi va da mie Cupa, eram sigur! E o mare bucurie pentru noi. Aveam acest vis măreț de mult timp, voiam să-mi închei cariera cu o Cupă Mondială. Nu pot cere mai mult decât atât”, a declarat Messi, conform .

”Dibu” Martinez, în lacrimi după ce a devenit campion mondial

Portarul Emiliano ”Dibu” Martinez, cel care a ajutat cu paradele sale naționala Argentinei să câștige pentru a treia oară Cupa Mondială, s-a bucurat ca un copil și nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit de visul său din copilărie.

”A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul. Ei au revenit și au pus presiune. Naționala noastră este predestinată să sufere. Am visat de mic la acest trofeu. Nu am cuvinte să pot descrie ce simt acum.

Am fost foarte calm la începutul seriei de penalty-uri, le-am zis și colegilor să rămână concentrați. Dedic această victorie familie mele. Au trecut prin multe, eu provin dintr-o regiune extrem de umilă. Am plecat de mic în Anglia pentru a-mi face un rost. Victoria asta înseamnă totul!”, a spus Martinez.

În vârstă de 30 de ani, jucătorul lui Aston Villa a fost desemnat cel mai bun portar de la Cupa Mondială. El și a avut o contribuție uriașă la încoronarea Argentinei. După ce apărase șuturile lui Virgil van Dijk și Steven Berghuis în sfertul cu Olanda, Martinez a recidivat și în finala cu Franța.

Învins de două ori de Kylian Mabppe de la 11 metri în 120 de minute, portarul argentinian și-a luat revanșa la loviturile de departajare. El a apărat șutul lui Kingsley Coman și l-a intimidat pe Aurelian Tchouameni, care a tras pe lângă poartă.