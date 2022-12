Leo Strizu, declarații sincere înainte de FCSB – CS Mioveni: “Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”. Ce spune despre Pintilii. Video

, fiind singurul care deține licența Pro, iar tehnicianul a prefațat meciul cu CS Mioveni.

Leo Strizu, în gardă înainte de FCSB – CS Mioveni: „Ar fi păcat să se întâmple ceva ce nu ne dorim”

, însă fostul antrenor de la „satelitul” Unirea Constanța e concentrat 100% la meciul cu Mioveni: „Ne așteaptă un meci greu, pentru că echipa deja are un parcurs foarte bun, sunt 3 rezultate pozitive. Din ce am constatat la antrenamente, echipa are o dispoziție foarte bună. Chiar vor să trateze meciul cu foarte mare atenție. Ar fi păcat să se întâmple ceva ce nu ne dorim”.

Strizu e puțin îngrijorat că FCSB ar putea avea probleme să spargă apărarea argeșenilor: „Întâlnim o echipă bine organizată. Din punctul meu de vedere, sau din punctul de vedere al antrenorilor, Mioveni practică un sistem greu de pătruns pe faza defensivă. Joacă cu 3 fundași centrali, cu 5 în total și urmăresc foarte mult contraatacul, ce am văzut și la meciul cu Viitorul (n.r. Farul)”.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a remarcat și un jucător cedat de CFR Cluj la Mioveni: „Au un jucător interesant, Carnat. Noi o să avem același joc de atac. Echipa, la ultimul meci din deplasare, pe faza ofensivă a stat foarte bine, am avut 3 goluri. De menționat că golurile au fost marcate de toate cele 3 compartimente: apărare, mijloc și atac”.

Leo Strizu nu se ascunde după deget: „Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”

Leo Strizu este mulțumit de jocul echipei la debutul pe banca FCSB-ului: „Este un lucru îmbucurător. Am avut un număr foarte bun de șuturi la poartă, pe poartă. 20 de șuturi, din care 9 sau 10 au fost pe spațiul porții. Echipa își dorește, are un joc bun și mi-aș dori să fie așa până la sfârșitul lunii”.

Tehnicianul a fost foarte direct și a recunoscut că este doar o simplă marionetă, iar patronul i-a toate hotărârile: „Nu am vorbit cu patronul după meciul de la Botoșani. Decizia patronului este cea mai importantă. Nu cred că a primit cineva telefon din partea domnului Becali.

Eram foarte ocupat la Botoșani, fiind primul meu meci. V-am mai zis: domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”, a mai spus Leo Strizu la conferința de presă premergătoare partidei de pe Național Arena.

FCSB o poate egala în clasament pe Universitatea Craiova

FCSB a urcat pe locul cinci în clasament cu 29 de puncte, în urma victoriei din restanța cu FC Botoșani.

Vicecampioana României poate profita de înfrângerea Universității Craiova în derby-ul cu FC U Craiova 1948 și să egaleze la puncte echipa lui Mirel Rădoi cu o victorie împotriva Mioveniului.