Leo Strizu, mesaj războinic înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „Vom termina anul cu două victorii!”. Revenire spectaculoasă la FCSB

FCSB – CFR Cluj este derby-ul finalului de an în SuperLiga. Partida este programată joi, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe Național Arena, și va condusă de . Leo Strizu, deținătorul licenței PRO de la vicecampioana României, este sigur că roș-albaștrii vor bifa al șaselea succes consecutiv în campionat.

Leo Strizu, încrezător înainte de FCSB – CFR Cluj: „Sunt așa de motivați, încât nu ne gândim decât la victorie”

Cu o victorie, FCSB poate intra serios în lupta la titlu. Dacă o învinge pe campioana en-titre, gruparea roș-albastră va avea 38 de puncte, cu trei mai puține decât ardelenii și cu șase mai puține decât liderul Farul: „Intră în categoria meciurilor grele. Au o așezare foarte bună, mai ales pe apărare și antrenorul este condus de unele principii foarte directe. Sunt o echipă dură, în sensul bun. Ne așteptăm la tot ce înseamnă minge lungă și foarte periculoși la fazele fixe. Poate însă putem să învingem tot pe aceleași calități.

Avem un parcurs foarte bun, jucătorii sunt foarte încrezători și asta ne dă și nouă speranță că vom termina acest an cu două victorii”, a declarat Leo Strizu, înainte de FCSB – CFR Cluj.

Strizu a vorbit și despre situația accidentaților de la FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că din cauza accidentării horror din partida cu Chindia. Va reveni însă Florinel Coman, absent contra târgoviștenilor.

„Coman este apt. Viața ne oferă bucurii, necazuri și încercări. Olaru și Compagno nu vor putea evolua în acest două meciuri, dar sunt bine din punct de vedere medical. Am văzut că la fiecare meci, indiferent cine a jucat, ne-am bătut doar pentru victorie.

Târnovanu nu este apt nici el și nu va fi inclus în lot. Eu nu cred că există nicio diferență între jucători și vom fi o echipă foarte puternică. Sunt așa de motivați, încât nu ne gândim decât la victorie.

Au fost foarte afectați de acea accidentare. Când au urcat în autocar, toți băieții au aplaudat și s-au bucurat că nu sunt probleme mai grave. A fost un necaz, dar s-a trecut peste. Forța echipei scade cu 0%. Omrani ne-a demonstrat la ultimul meci prin acea execuție că poate să fie în primul unsprezece.

I-ați văzut și dumneavoastră în meciul din Cupă. Și Dulca, Stoica, Șerban, Boboc au făcut un meci extraordinar. Nu cred că sunt afectați pentru că sunt profesioniști. Sunt perioade mai grele, pe care doar ei le pot depăși”, a adăugat Strizu.

„Pintilii are ceva ce nu au mulți antrenori”

Leo Strizu a mai clarificat odată situația băncii tehnice de la FCSB și l-a lăudat pe Mihai Pintilii: „A fost o alegere a patronului, ca să o iau cu începutul. Eu i-am mulțumit și fiind angajat al clubului, am fost ales pentru că am licență. Nu a fost decât un sprijin pentru echipa mare. Nu am ce să comentez ce am putut să fac sau nu. Eu am acceptat, pentru că am această licență.

Da! Pintilii are ceva ce nu au mulți antrenori. Această apropiere de jucători, iar ei se gândesc la el când intră pe teren. Au un respect deosebit pe care el și l-a creat și l-a impus. Se consultă cu absolut toată lumea. Ține cont de orice sfat din anturajul staff-ului. Acest lot e o familie și vom avea un cuvânt foarte frumos de spus”, a conchis antrenorul FCSB-ului.



După derby-ul cu CFR Cluj, FCSB va mai juca un singur meci în 2022. Roș-albaștrii vor primi vizita lui FC Botoșani, luni, 19 decembrie, în etapa cu numărul 21, ultima de SuperLiga din acest an.