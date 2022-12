Ce salariu are Leo Strizu, noul antrenor de la FCSB! Niciun tehnician din SuperLiga nu se poate bate cu el. Exclusiv

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, pe 10 noiembrie, că cu Mihai Pintilii la FCSB. Asta dacă Gigi Becali îl convinge pe „Pinti” să rămână. Și l-a convins!

Leo Strizu, noul antrenor de la FCSB, are un salariu de doar 1.000 de euro lunar. Cel mai prost plătit din prima ligă! Culmea: chiar mai mic decât la FCSB 2!

„Leo Strizu este noul antrenor al echipei. Va fi ajutat de Mihai Pintilii”, a declarat zilele trecute Gigi Becali, patronul FCSB. Înainte de plecarea spre Botoșani, pentru restanța din toamnă, Leo Strizu a fost prezent la conferința de presă în noua calitate.

Dar ceea este într-adevăr surprinzător are legătură cu salariul pe care Strizu îl are la FCSB. Te-ai aștepta poate ca licența Pro pe care Strizu o deține să-i aducă, probabil, și o creștere a venitului. Dar, nici vorbă!

Din informațiile FANATIK, Leo Strizu este cel mai slab plătit antrenor principal, pe acte, din SuperLiga! Strizu are un venit, în acest moment, de doar… 1.000 de euro lunar! Și vine și a doua dezvăluie care șochează: noul salariu este chiar mai mic decât avea la FCSB 2, formație pe care o conducea în liga a treia!

Leo Strizu avea 2.000 de euro la echipa secundă a FCSB, dar era aproape să fie pus pe liber. A fost salvat de „propunerea” de la prima echipă

Leo Strizu a trăit cu emoții ultimele săptămâni. Există informații că rezultatele nesatisfăcătoare pe care FCSB 2, echipa pe care o conducea, le-a înregistrat pregăteau despărțirea de tehnician.

Strizu era antrenor la echipa a doua, aveam discuţii mereu. La 2-3 zile venea şi stăteam de vorbă la birou, în funcţie de ce jucatori îi dădeam. Are licenţa PRO, e la îndemână. Asta cred că a contat foarte mult” – Nicolae Dică, fost antrenor FCSB

La echipa secundă a FCSB Leo Strizu avea un salariu de 2.000 de euro pe lună. Se aștepta să fie demis, dar situația s-a complicat puțin după plecarea lui Nicolae Dică și rămânerea lui Mihai Pintilii. Ultimul avea dispensă doar pentru o lună, iar Gigi Becali trebuia să găsească înlocuitor sau un posesor de licență Pro, care să-l „acopere” pe Pintilii. Astfel că Strizu a rămas în stand-by…

Refuzurile primite de , antrenorul Voluntariului, sau Eugen Neagoe, principalul lui U, l-au făcut pe patron să ia tot mai serios în calcul continuarea cu Pintilii. Mai ales când Becali a văzut reacția de atașare a vestiarului față de fostul secund.

În noile condiții, pentru a respecta regulamentul FRF, s-a căutat „umbrela” lui Pintilii. Astfel că s-a ajuns la soluția Leo Strizu, care aștepta noile decizii ale patronului. Între timp însă, lui Strizu i s-a înjumătățit salariul și rămăsese la dispoziția clubului. Cu acest nou salariu și-a început Strizu aventura la prima echipă a roș-albaștrilor.

Leo Strizu s-a prezentat încrezător la prima conferință de presă ca antrenor la FCSB. „Eu nu simt presiune. Am fost un jucător mai nesimțit!”

Noul rol a lui Leo Strizu, principalul din acte al FCSB, înainte de meciul cu FC Botoșani, restanță din etapa cu numărul 6 din SuperLiga.

„Eu nu simt presiune. Am fost un jucător mai nesimțit. Eu am pus presiune pe jucători. Jucători care acum sunt în divizia A. Vârsta sau experiența mi-a dat foarte mult de gândit pe această linie pe care o are Pintilii. Nu toți antrenorii pot să aibă o relație de prietenie și de respect cu jucătorii, fie că au sau nu minute multe pe teren”, a spus Strizu la prima apariție media.

Mă simt confortabil în această poziție. Patronul a apelat la serviciile mele. Eu fac parte din acest club, iar pentru noi FCSB spune totul. Suntem o familie” – Leo Strizu, antrenor FCSB

Realitatea privind experimentul pe care-l face Gigi Becali cu Leo Strizu , Toni Petrea. „Leo Strizu era în cadrul clubului, în Academie, are Licența PRO. Nu văd un lucru rău, din contră. Se cunoaște cu Pintilii, știe filosofia clubului. Nu am zis că e formula de succes, am zis că era formula la îndemână”, a declarat Petrea.