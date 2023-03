Leo Strizu nu e surprins de convocarea lui Andrea Compagno la naționala Italiei. Unde îl vede pe Bilel Omrani. Video Exclusiv

, iar Leo Strizu a comentat vestea în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită și Leo Strizu nu sunt de acord în privința lui Andrea Compagno, golgheterul FCSB: „Omul îți dă goluri!”

Vivi Răchită nu este deloc impresionat de : „Lasă-mă, nu-mi mai aduce aminte! N-am mâncat de două zile de când am auzit cu Andrea Compagno la naționala Italiei! Pe cuvântul meu de onoare (n.r.râde)!”.

Leo Strizu însă îl contrazice pe fostul jucător al Stelei: „E un subiect pe care să îl dezvolt cu Vivi Răchită în emisiune, poate și în particular. Eu sunt de partea ta, Ioana. Am jucat vârf, știu ce înseamnă poziția asta. Omul îți dă goluri! Că sunt din 11 metri sau din acțiune…

Dar ceea ce joacă și ce poziție are Compagno în echipă și cum a decurs până acum jocul nostru, eu spun că este foarte util și nu mă surprinde această convocare, cel puțin pe mine”, a spus fostul antrenor al FCSB, .

Vivi Răchită consideră că Omrani este un atacant mai valoros decât Compagno. Leo Strizu: „Este de-al doilea vârf!”

Vivi Răchită e convins că Omrani e o clasă peste Compagno și îi ridică mingea la fileu lui Leo Strizu cu privire la acest subiect: „Ce se întâmplă cu Omrani? Omrani e mai fotbalist decât Compagno 100%!”.

Leo Strizu în schimb consideră că Billel Omrani ar da randament maxim pe un alt post, nu ca număr 9, de careu: „Nu știu ce se întâmplă cu Omrani… Eu spun altceva: Omrani este de-al doilea vârf! Vorbim pe posturi acuma, dacă o luăm în curtea școlii, poate are și el loc în echipă”.

că Omrani are nevoie doar să își fructifice ocaziile și va arăta cu totul altfel: „Nu, eu ți-am spus. După meciul cu Pitești în care a avut acele ocazii, i-am spus… Pe mine m-a interesat sau am dedus, pentru că am fost acolo aproape de fază: Bă, le-a ratat! Următorul pas e să le înscrie!

Eu v-am spus și la interviuri. Omrani în meciurile cu Petrolul și cu UTA, nu știam că e suspendat, va da cel puțin două goluri!”, a mai spus fostul atacant.

