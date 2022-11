Leo Strizu nu simte presiune înainte de debutul pe banca FCSB: „Sunt antrenor dur pentru că vreau prea mult de la jucători!”. Video

FCSB are un nou tehnician cu licență Pro la o lună după demisia lui Nicolae Dică. informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În vârstă de 55 de ani, Strizu a susținut prima conferință de presă în noua calitate și a declarat că nu simte presiune înaintea debutului pe banca „roș-albaștrilor” la meciul cu FC Botoșani.

Leo Strizu nu simte presiune înaintea debutului la FCSB: „Mă simt confortabil în această poziție”

FCSB revine pe gazon după pauza cauzată de Campionatul Mondial din Qatar . Va fi partida de debut a lui Leo Strizu pe banca vicecampioanei României.

La conferința de presă premergătoare duelului cu moldovenii, Leo Strizu a dezvăluit că nu simte presiune, însă consideră că strategia pe care Mihai Pintilii o aplică la FCSB i-a dat de gândit. „Eu nu simt presiune. Am fost un jucător mai nesimțit. Eu am pus presiune pe jucători. Jucători care acum sunt în divizia A. Vârsta sau experiența mi-a dat foarte mult de gândit pe această linie pe care o are Pintilii. Nu toți antrenorii pot să aibă relație de prietenie și de respect cu jucătorii, fie că au sau nu minute multe pe teren.

Mă simt confortabil în această poziție. Patronul a apelat la serviciile mele. Eu fac parte din acest club, iar pentru noi FCSB spune totul. Suntem o familie. Grupul din staff-ul tehnic, unde îl includem și pe MM, antrenorii care sunt zi de zi cu echipa, partea medicală, toți sunt importanți. Suntem o familie în care fiecare are câte un punct de vedere asupra pregătirii meciului, antrenamentelor în care se va lua o decizie”, a spus Leo Strizu, la conferința de presă premergătoare duelului cu Botoșani.

Leo Strizu, mesaj clar înainte de debutul pe banca celor de la FCSB: „Sunt antrenor dur pentru că vreau prea mult”

Leo Strizu a recunoscut că a fost dur pe parcursul carierei de antrenor și a precizat că urăște să piardă. Tehnicianul „roș-albaștrilor” l-a dat exemplu pe Gică Hagi când a venit vorba despre presiunea asupra fotbaliștilor.

„Sunt antrenor dur pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care își dorește foarte mult pune presiune asupra jucătorilor. Nu are ce repercusiuni să fie. Mă dădeam la ei. Pe mine mă interesa să promovez. Am schimbat caracterul, nu am fost un jucător exemplu. Pe unde am fost mi-am făcut datoria. Niciodată nu mi-a plăcut să pierd. Nici la miuțe.

Trebuie urmat drumul pe care Pintilii îl are cu jucătorii. E un club care valorează zeci de milioane. Sunt alte cerințe, dar presiunea pe jucători trebuie să existe. Dau exemplul Hagi, care pune presiune pe jucători și uitați ce se întâmplă la Hagi”, au fost cuvintele lui Leo Strizu.

Leo Strizu se bazează pe strategia lui Mihai Pintilii la FCSB: „Și dacă mă chema Mourinho tot apelam la el”

Noul tehnician al lui FCSB a pus în lumină rolul esențial pe care îl are Mihai Pintilii în vestiarul „roș-albaștrilor”. Leo Strizu este convins că relația cu fostul fotbalist al FCSB-ului l-a adus în postura de antrenor principal pe banca vicecampioanei României.

„Cred că de-asta s-a apelat la serviciile mele pentru că am relația pe care o am cu Pintilii, fiind în club, colaborând cu el, trimițându-mi jucători la echipa a doua, întrebându-mă și urmărind împreună meciurile de elită de la copii. Poate se va forma o chimie bună în care să simțim același lucru în meciurile oficiale. Și dacă mă chema Mourinho tot apelam la Pintilii. Oricine ar veni.

Situația pentru mine și pentru FCSB este foarte benefică. E normal ca orice antrenor în momentul în care vine la FCSB să aibă un colaborator, gen Pintilii. Este de doi ani de zile. Pintilii are o calitate, vă spun din experiență, le lispește altora. La Pintilii există un respect deosebit vizavi de jucători. Pintilii a fost al doilea sau al treilea la toți antrenorii care au fost la echipă. Prin respectul pe care l-a acordat jucătorilor este foarte iubit. E normal să faci o colaborare cu Pintilii”, a mai spus Leo Strizu.

Leo Strizu nu se aștepta ca Gigi Becali să-l numească antrenor principal la FCSB: „Nu mă gândeam”

„A fost o surpriză plăcută din partea patronului. Nu mă gândeam. M-a bucurat și vom încerca să creem o atmosferă plăcută, să le dăm în continuare jucătorilor posibilitatea de a se exprima la un nivel cât mai ridicat”.

Tehnicianul FCSB-ului a dezvăluit că Gigi Becali va fi întotdeauna la curent cu situația clubului, însă a precizat că Pintilii ar trebui să aibă multă prioritate în decizii. „Patronul va fi informat în permanență. Acest mecanism în care intră tot staff-ul, totul va fi transparent. Normal ar fi relația patron cu Mihai Stoica. Eu i-aș da multă prioritate lui Pintilii pentru că știe tot ce se întâmplă în vestiar.

Nu știu dacă mai există meciuri ușoare. A venit pauza în care unii au putut să se omogenizeze, celelalte echipe să-și pună la punct detaliile, iar la FCSB a venit situația în care unul a fost printr-o parte, pe la loturile de juniori. Problema la FCSB este de a menține acest drum pe care l-a început Pintilii”, au fost cuvintele lui Leo Strizu.

Tehnicianul lui FCSB a dezvăluit cum vor decurge indicațiile de la margine în timpul jocului: „Pintilii va avea mâncărimi”

Leo Strizu a scos la iveală modalitatea pe care o va folosi pentru a da indicații jucătorilor roș-albaștri. Tehnicianul cu licență Pro al lui FCSB consideră că Pintilii nu se va putea abține de pe margine în timpul jocurilor oficiale.

„Mergem pe indicații clare să vedem dacă se poate. În timpul meciului, jucătorii nu mai pot recepționa indicațiile antrenorilor pentru că sunt puși sub presiunea jocului. Niște detalii mici. Cât poate să asculte? Nu poți să dai detalii de zeci de secunde. La mine antrenamentele erau foarte dure pentru că aveam un acord cu ei pentru că trebuia să dau jucători la echipa mare. Sunt un antrenor coleric.

Nu cred că Pintilii va sta pe bancă. Va avea mâncărimi. Vă dați seama, mă va strânge de mână. Nu poți să nu trăiești meciul doar să fii sub perfuzii, să se miște branula, ca să stai liniștit. La drumul pe care îl începe Pintilii mi-e tare greu să cred că va sta doar să gesticuleze sau să-i simțiți pe buze. Când începe să-i vibreze piciorul îi dau câte un cot”, a încheiat Leo Strizu.