Leo Strizu nu vrea să audă de o împăcare cu Mihai Stoica și i-a găsit rolul la FCSB: “Un hop până la Gigi Becali”. Video Exclusiv

a creat tensiune la echipa „roș-albastră”, în special din cauza conflictului ulterior izbucnit cu managerul general Mihai Stoica. Strizu l-a acuzat pe acesta că l-a sabotat în permanență și a enumerat în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA o serie de

Leo Strizu, mesaj pentru Mihai Stoica prin intermediul Fanatik SuperLiga: „Nu ne mai împăcăm niciodată!”

Fost antrenor al FCSB-ului până în urmă cu ceva timp, Leo Strizu a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii în care a analizat evoluția foștilor săi elevi în

ADVERTISEMENT

Totodată, el a vorbit și despre implicarea reacția jucătorilor față de implicarea patronului Gigi Becali la echipă, dar și despre rolul benefic pe care managerul general MIhai Stoica îl poate avea.

„Jucătorii au fost afectați de situația că nu mai conta cum te antrenai și cum jucai, de treaba cum sunt efectuate schimbările? Erau apăsați de povara că sunt la capriciile unui singur om? S-au revoltat ei vreodată?”, a fost întrebările pe care moderatorul Horia Ivanovici i le-a adresat lui leo Strizu.

ADVERTISEMENT

„Nu aș putea să intru în subiectul ăsta. Eu am venit la emisiuni și voi mai merge la emisiuni. Pe această cale vreau să anunț că am terminat și vreau să pun «stop» conflictului meu cu Mihai Stoica.

Iar referitor la ce vrei să știi tu… Până să ajungă la Gigi, jucătorii mai au un hop. Și atunci îi înțeleg. Nu aș vrea să dezvolt subiectul pentru că nu e bine pentru echipă în perioada asta.

ADVERTISEMENT

Faci referire și la Gigi, iar eu pe Gigi nu vreau să îl aduc în discuție. Îl respect, ce am de zis zic. În momentul când am un dialog sau mă războiesc cu cineva, nu o să las niciodată capul jos, atunci când am dreptate. Dar aici e și acel hop până să ajungă la Gigi.

VEZI VIDEO MAI JOS

Poate că are un rol, determinant în motivarea și concentrarea jucătorilor. Poate și în eliberarea lor de anumite responsabilități. Hopul e Mihai Stoica, cine altcineva?”

ADVERTISEMENT

Vreau să pun capăt acstui subiect cu Mihai Stoica. Am terminat, Am vrut să scot în evidență doar caracterul. Și chiar m-am plictisit, nu mi-a făcut bine. nu sunt eu cel care să se bage în interesul clubului sau în ceea ce face bine sau rău Mihai Stoica. Nu știu dacă balanța înclină spre partea negativă, dar poate să facă și lucruri foarte bune pentru jucători”, a spus Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Leo Strizu exclude o împăcare cu Mihai Stoica; „Niciodată!”

Leo Strizu e hotărât să încheie definitiv relația cu Mihai Stoica și exclude orice împăcare cu acesta în viitor. Lucru spus răspicat și în dialogul de final avut cu moderatorul Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici: Te-ai împăcat cu Meme-ul?

Leo Strizu: Nu!

Horia Ivanovici: Crezi că o să te împaci vreodată?

Leo Strizu: Nu. Eu nu port dușmănie, ne-am împăca sub forma dacă-mi răspunde la salut, bine… Dar ca să avem o discuție este exclus.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul , pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .