Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB: „Cred că mi-am făcut datoria! Am luat decizia din motive personale”

că și-a făcut datoria de când a preluat postul de antrenor al FCSB-ului, însă consideră că este cel mai bine ca el să nu mai continue la vicecampioana României.

Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB

Leo Strizu a anunțat la finalul meciului dintre FCSB și Petrolul Ploiești, că nu va mai continua pe banca tehnică a vicecampioanei României, spunând că a luat decizie din motive personale:

„Contează foarte mult atitudinea jucătorilor. Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit. În această seară m-am gândit și va fi ultimul meu meci pe banca tehnică a FCSB-ului.

Decizia am luat-o astăzi, ieri, dar consider că iau această decizie din motive personale. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului. Dar e mai bine pentru mine. Am motive personale și de-asta am luat decizia, atât.

Eu atât pot să vă spun. Vali Argăseală va avea mâine dimineață demisia mea pe birou. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat hotărârea de la început, în care am acceptat postul, indiferent că am ajutat sau nu echipa, eu cred că mi-am făcut datoria!”.

„Și eu am trăit ceva ce a trăit și Strizu. Eram la Steaua și pleca în cantonament echipa. L-am întrebat pe Mihai Stoica dacă pot să merg și eu și a strâmbat din nas și n-am mai mers”, a spus și Helmuth Duckadam, la TV .

„Nu are rost să intrăm în detalii, Pintilii e cel care decide!”

„Ne-am propus acest obiectiv, în acest ciclu săptămânal. Am trecut și de al doilea meci. Nu cred că s-a pus problema cine câștigă astăzi. Țin să felicit toți jucătorii. Credeam că va apărea o oboseală în rândul jucătorilor, dar au dovedit că se descurcă bine, chiar m-au surprins și pe mine, mai ales că Olaru a făcut o risipă mare de efort.

După cum am spus și la conferința de presă, am mare încredere în Andrea Compagno și consider că e cel mai bun vârf din campionatul nostru.

Vor fi reglate problemele din defensivă, dar ținem cont și de apetitul ofensiv al echipei noastre. În play-off, vom fi mult mai atenți să nu existe momente de relaxare”, a .

„A intrat bine și Omrani și cred că va avea un meci bun contra Aradului. Ei sunt jucători profesioniști și știu ce trebuie să facă. Avem jucători foarte buni!

Comunicare există, dar v-am spus, și eu și Pintilii ne bazăm mult pe echipă. Nu are rost să intrăm în detalii, Pintilii e cel care decide.

E un lucru bun pentru Edjouma, a marcat și din postura de rezervă, vom avea nevoie de golurile lui și în următoarele meciuri. Trebuie să avem grijă de un rulaj în această săptămână, ne așteaptă un meci foarte greu la Arad, pe un teren greu”, , la finalul meciului.