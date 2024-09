Leon Dănăilă operează chiar și la vârsta de 91 de ani. Ce tehnologie a adus Sculptorul de creiere în România

Leon Dănăilă, unul din medicii cu care România se mândrește în întreaga lume, face operații pe creier chiar și la venerabila vârstă de 91 de ani. Doctorul vine în întâmpinarea celor curioși despre universul în care a realizat lucruri extraordinare cu o carte de senzație!

(editura Bookzone), Leon Dănăilă îi poartă pe cititori într-o călătorie fascinantă. În lumea complexă a minții și a sufletului uman.

Dănăilă povestește, în prezentarea cărții sale, despre nenumăratele obstacole pe care le-a urmat pentru a-și îndeplini visul de a deveni neurochirurg. Chiar dacă a provenit dintr-o familie sărmană, nu a renunțat niciodată la marea sa dorință. Din contră, asta l-a ambiționat și mai mult să lupte pentru a ajunge unde este acum.

A reușit să obțină o bursă de perfecționare la renumita Columbia University din New York, datorită performanțelor sale excepționale. Asta i-a permis să învețe și să aducă în țara noastră tehnici și tehnologii avansate. Acestea au schimbat complet modul în care a fost privită neurochirurgia în România.

În perioada în care Dănăilă se perfecționa, operațiile pe creier se făceau, la noi, fără aparatura modernă de azi. Rata mortalității era, din această cauză, destul de mare, căci intervențiile erau riscante. Leon Dănăilă este cel care a înțeles foarte bine nevoile domeniului în care a performat, așa că a adus în România primul microscop operator. Vorbim despre un echipament esențial, care a revoluționat felul în care se efectau operațiile pe creier.

„După ce am adus microscopul în România, rata mortalității a scăzut drastic”

„Înainte de a introduce microscopul operator, operațiile pe creier erau extrem de riscante. Nu aveam tehnologia necesară pentru a vedea detalii esențiale, iar rata mortalității era foarte mare.

După ce am adus microscopul în România, rata mortalității a scăzut drastic, iar intervențiile au devenit mult mai precise și sigure. Tot ceea ce am făcut, am făcut pentru țara mea”, a declarat Sculptorul de creiere, așa cum a fost supranumit de-a lungul timpului.

Leon Dănăilă nu s-a oprit doar la acest aparat special. A simțit, pe urmă, după ce a dezlegat multe din tainele creierului, să investigheze și ce ascunde sufletul uman. În cartea sa, doctorul povestește cum influențează, de fapt, sufletul sănătatea fizică și mentală, și viceversa.

„Sănătatea completă nu înseamnă doar să vindeci corpul. Înseamnă și să înțelegi și să îngrijești sufletul”, spune . Tot în volumul său scrie și despre neuroplasticitate, moarte clinică și vise.