Leon, fiul lui Kamara, operat din nou: ”I-aș da picioarele mele dacă aș putea”. Video exclusiv

Cântărețul Kamara luptă, alături de fosta sa soție, Oana, de ani buni pentru ca fiul lor, Leon, să reușească să ducă o viață normală. Operații fără număr, bani cheltuiți cu nemiluita, totul pentru ca micuțul să trăiască. Acum, Kamara va intra în cușma MMA și va lupta împotriva unui fost Războinic de la Exatlon România, Iulian Pîtea, mânat de un singur gând: să reușească să își ajute, din nou, copilul pe care îl adoră. În exclusivitate pentru FANATIK, cântărețul a vorbit despre starea copilului său și despre eforturile pe care le face pentru recuperarea lui Leon.

Fiul lui Kamara trebuie operat, din nou: ”Este o luptă de durată”

Kamara a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre lupta pe care o duce pentru a-și salva fiul, motiv pentru care, de altfel, va și intra în cușca MMA împotriva Războinicului Iulian Pîtea.

Ești cântăreț, dar cu toate acestea, te implici în lupte în cușcă. Specialitatea ta este fotbalul. De ce o faci?

Înainte de toate, lucrurile acestea se întâmplă pentru că nu au început evenimentele așa cum era odată. Nu au început pentru noi, cel puțin. Sperăm să înceapă cât mai curând. Dar dincolo de aspectul acesta, vreau să fac asta pentru Leon, să pot aduna fonduri pentru el și, totodată, să punctez asta pentru sufletul meu. Să pot să spun că am făcut-o și pe ea, dar mai ales pentru el.

Înțeleg ca e și o campanie de strângere de fonduri pentru Leon. De câți bani este nevoie?

Nu există în momentul acesta o campanie în mod special. Dar cine vrea să ajute cauza lui Leon și lupta noastră este invitat să o facă. Sunt detalii pe paginile de socializare ale mele. Este o luptă de durată, din păcate, nu se rezolvă cu o singură operație. Iar la fiecare asemenea operație, avem nevoie de în jur de 10.000 de euro, cu tot cu recuperare, drum, cazare. Iar asta în fiecare an, că merge, că nu merge treaba…

Visul lui Kamara: ”Vreau să îl văd cum aleargă”

Ce trebuie sa mai facă Leon, medical vorbind?

Leon are operații de făcut în fiecare an. Operațiile sunt făcute pentru a putea lungi mușchii, cât să poată face kinetoterapie așa cum trebuie. El face kinetoterapie în fiecare zi. Atunci când e după operație are o scurtă perioadă de recuperare, iar după începe cu câte patru ore, chiar șase ore pe zi. În mod obișnuit face, zi de zi, câte două ore de kineterapie, fie la Timișoara, fie la București.

Care este visul tău cel mai mare legat de Leon?

Visul meu cel mai mare îl privește pe Leon. Vreau să îl văd sănătos, să poată să meargă fără ajutor, vreau să îl văd cum aleargă și să facă tot ce îi trece lui prin cap. E un băiat genial, îl iubesc din toată inima mea. I-aș da picioarele mele dacă aș putea.

Ce bucurie ți-a mai făcut Leon în ultima vreme?

Leon îmi face bucurii zilnic. El este foarte haios, are niște vorbe la el incredibile. De exemplu, când m-ai sunat să vorbim despre o chestiune legată de rasism, când fusesem atacat pe acest subiect, el era pe piciorul meu în acel moment. Și mă întreba ce se întâmplă. Când am închis telefonul, m-a mângâiat pe față și mi-a sus așa: `Tati, să fii frumos cum nu s-a mai văzut`, e vorba care o țin în suflet pentru totdeauna.

Cântărețul Kamara, despre bani: ”De-a lungul pandemiei economiile s-au epuizat toate”

Cum te înțelegi cu fosta soție? Mă refer în plan personal, nu la colaborarea pentru sănătatea fiului vostru…

Mă înțeleg foarte bine cu Oana, suntem părinții lui Leon și facem tot ce se poate ca să îi fie lui bine. Chiar dacă nu mai suntem împreună, nu înseamnă că nu facem tot ce putem, amândoi, pentru Leon. Suntem mâinile și picioarele lui Leon.

Au fost ani grei, pentru voi, pentru artiști. Cum te-ai descurcat financiar? Care au fost sursele tale de bani?

Au fost ani foarte grei. Am mai avut câteva resurse, economii, dar de-a lungul pandemiei economiile s-au epuizat toate. Pe lângă asta, am mai avut niște colaborări, niște sume venite din drepturi de autor.

Cât costă, lunar, întreținerea lui Leon?

Nu am făcut niciodată un calcul cu privire la cât costă întreținerea lui Leon. Nu contează cât costă, nu m-am gândit, dar pot să spun că nu este deloc puțin.

Kamara luptă în cușca MMA cu Iulian Pîtea: ”Nu am teamă de nimeni”

Kamara va intra în cușca MMA și va lupta împotriva mai tânărului Iulian Pîtea. Cântărețul a mărturisit că pentru , acolo unde va avea loc înfruntarea cu fostul Războinic, se pregătește intens în sala de sport și că este pregătit pentru luptă.



”Am luptat împotriva multora pe terenurile de fotbal, nu mi-e teamă nici acum, în cușcă. M-am lovit de stânci, jucători cât muntele. Iulia Pîtea poate să fie mai tânăr, mai agil, mai entuziast, însă eu am experiență, am forță și am concentrare. Nu am teamă de nimeni, de nimic, mai ales că în fața mea un scop: Leon, iar pentru asta aș face orice este posibil ca să îi fie bine”, ne-a mărturisit Kamara.

Cum interviul pe care l-a acordat pentru FANATIK s-a desfășurat în timp ce a dorit să transmită și el un mesaj. Un mesaj care, cu siguranță, spune totul. ”Vreau să spun și eu ceva! Spune bine de spune tata”, ne-a spus, chicotind, micuțul pentru care Kamara luptă din toate puterile.

Cei care vor să îl ajute pe Leon să treacă peste operații și să fie cu un pas mai aproape de momentul în care va duce o viață normală o pot face donând în contul de mai jos.

IBAN: RO43INGB0000999904813956

Titular cont: Ghedi Camara

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB