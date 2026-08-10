Leon Marchand, cel mai bun timp al anului în proba favorită a lui David Popovici! De ce nu se duelează cu campionul român

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David Popovici se pregăteşte de debutul la Campionatele Europene de la Paris. , iar în prima zi de competiţie s-au consemnat câteva rezultate surprinzătoare.

Leon Marchand, performanţă fabuloasă la 200 de metri liber!

Leon Marchand, marea vedetă a Franţei, a avut o prestaţie incredibilă în finala de ştafetă 4×200 de metri liber din . Pornit în primul schimb, francezul a stabilit cel mai bun timp al anului în proba favorită a lui David Popovici, înotând distanţa în 1:43,76.

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Cel mai bun timp al anului la 200 de metri liber era deţinut de Popovici până azi, cu 1:44,48, fiind urmat de chinezul Zhang Zhanshuo, care a înotat în 1:44,53. Cursa de excepţie a lui Marchand a contribuit din plin la argintul obţinut de Franţa în proba de ştafetă 4×200 de metri liber.

Francezul, încă nerefăcut după o accidentare!

Cu acest timp, Leon Marchand este abia al cincilea înotător care coboară sub borna de 1:44:00 în era costumelor textile. David Popovici a coborât de cinci ori sub această bornă, cel mai bun timp din carieră fiind 1:42,97, la 97 de sutimi de recordul mondial stabilit de germanul Paul Biederman, în 2009, când erau permise costumele de poliuretan.

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Performanţa este cu atât mai surprinzătoare cu cât Leon Marchand participă la Campionatele Europene nerefăcut după o accidentare la muşchii adductori. Francezul a fost nevoit să îşi reducă programul competiţional pentru a-şi proteja sănătatea şi a renunţat la probele de 200 m mixt, 400 m mixt și 200 m bras.

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Leon Marchand ia în calcul să participe în proba dominată de Popovici!

Deşi a cochetat cu înscrierea în proba de 200 de metri liber, Leon Marchand a decis ca deocamdată să nu participe, dar a spus-o că ia în serios ca în viitor să înoate şi în proba în care David Popovici este campion mondial, european şi olimpic en-titre.

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David Popovici va avea rivali puternici la Campionatele Europene de la Paris. Britanicul Matt Richards a luat aurul la ştafeta 4×200 de metri liber, iar Lukas Martens este şi el printre pretendenţi, după ce a luat bronzul cu ştafeta Germaniei.