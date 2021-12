Dezvăluirile emoționante ale lui Leonard Doroftei. Regretă că a plecat în Canada și vrea să se întoarcă acasă: „Îmi lipsește totul”

Viața printre străini nu e deloc ușoară nici măcar pentru un campion mondial. O simte pe propria piele, de mai bine de doi ani, Leonard Doroftei și afirmă răspicat că visează să se întoarcă acasă, în România. Asta în ciuda faptului că locuiește împreună cu familia în cea mai mare suburbie a Montrealului (Canada) și a reușit să-și îndeplinească visul de a antrena într-o sală de box.

„Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţă, probabil”, mărturisește, mistuit de dor, , când vine vorba despre momentul în care și-a luat inima în dinți și a pornit la drum, cu gândul să înceapă o viață nouă în România.

Are grijă, însă, alături de vecinul său, nimeni altul decât Adrian „Rechinul” Diaconu, să păstreze viu spiritul Sărbătorilor. La loc de cinste pe masa de Crăciun vor sta, ca de fiecare dată, bucatele tradiționale din carne de piu, dar și multe alte bunătăți, gătite de Monica, femeia care îi este parteneră de viață de peste zece ani și i-a dăruit trei copii minunați.

ADVERTISEMENT

„Moșu” Doroftei dezvăluie cea mai arzătoare dorință: să se întoarcă acasă

„Din România îi lipsește totul. Totul! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toată viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!

Mă trezesc dimineaţa, pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Daca n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful.

ADVERTISEMENT

Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea! Am dat jos 20 de kilograme. Chiar le-am dat, am scăpat de ele. Nu m-am dezumflat și după le pun la loc.

De o perioadă de timp stau cu kilogramele astea și sunt bine. Mă simt bine. Sunt într-o activitate continuă. În momentul de față antrenez. Am luat-o de la zero, și ca antrenor, sunt la un nivel ridicat. Nu mă laud, dar chiar sunt. Regret că nu am luat-o pe acest drum al antrenoratului după ce am renunțat la box”, a declarat Leonard Doroftei, potrivit .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a găsit de lucru în Canada: „Voi reveni în România într-o bună zi”

Într-un alt interviu acordat relativ recent, fostul mare pugilist român a rememorat clipele dificile prin care a trecut la sosirea în Canada și a dezvăluit un amănunt mai puțin cunoscut. Mai exact, finanțatorul FCSB-ului, , în sala de box a unei rude stabilite la rândul ei peste Ocean.

„Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni în România într-o bună zi. La Federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. Titi Tudor, supranumit Titi Prosop) intram cu greu.

ADVERTISEMENT

Probabil greşeala vieţii mele a fost că m-am apucat de cârciumărie, domeniu pe care nu-l cunoşteam. Am vrut să fiu în box, dar nu am reuşit. Era un sistem unde unii controlau şi nu am avut loc.

Plecarea în Canada a fost decizie luată în familie, cu toate că mi-aş fi dorit, poate, altceva. Au decis să venim aici. Familia a decis aşa. Am avut datoria să-i urmez. Ani negri au fost în spatele deciziei şi nu m-au ajutat să-i contrazic.

ADVERTISEMENT

Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu supărat pe ei…

În general, oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor”, mărturisea, cu câteva luni în urmă, Leonard Doroftei, la Gold FM.