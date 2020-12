Leonard Doroftei a luat-o de la capăt în Canada: „M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit”

Leonard Doroftei își reface viața după ce a plecat definitv în Canada, în urma scandalurilor de pe vremea când era președintele Federației de Box, dar și din cauza problemelor cu afacerile. Acum s-a întors la prima iubire, boxul, fiind antrenor în „Țara Frunzei de Arțar”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leonard Doroftei a ajuns la 50 de ani și chiar dacă și-a refăcut viața în Canada, fostul campion mondial va fi tot timpul cu sufletul alături de România, în ciuda tuturor problemelor pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului.

Fostul pugilist s-a stabilit definitiv în Canada în urmă cu doi ani și a devenit antrenor de box la Montreal, unde și-a găsit liniștea care îi lipsea atât de mult în România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Renașterea lui Leonard Doroftei. Antrenează în Canada și e mai fericit ca niciodată

Leonard Doroftei s-a întors către sportul care i-a oferit totul, boxul, și este antrenor în Canada. A slăbit 18 kilograme și este invidiat de toate femeile, așa cum îi place chiar el să o spună, conform interviului de la Radio Sport 1: „Știu că femeile mă invidiază pentru că am slăbit 18 kilograme. Fac diferite programe de antrenament și sunt într-o formă extraordinară. Cu Doroftei numai dacă încerci și doar te gândesti că te antrenezi și tot slăbești”, a spus cu umor „Moșul”.

Fostul președinte al Federației Române de Box nu uită niciodată de unde a plecat și se gândește de fiecare dată la România, explicând motivele pentru care a luat decizia să o părăsească definitiv și gustul amar cu care a rămas: „În România, nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam. Federația a fost un eșec, afacererea a fost alt eșec. M-am simțit vândut și trădat de Primăria Ploiești”, a mai declarat Doroftei dezamăgit .

ADVERTISEMENT

Faptul că a fost părăsit de toți apropiații și colaboratorii săi, inclusiv de nașul său Feri Vaștag, a fost picătura care a umplu paharul și l-a făcut să își abandoneze toate proiectele din România: „Ei au știut să mă arunce și să îmi pună piciorul pe piept. Am considerat că nu merit să stau să mă umilesc în fața tuturor. Nu am am vrut să se simtă oamenii rău și să spună ce a ajuns Doroftei, care nu poate și nu reusește. Primăria nu m-a sprijinit și nu m-a ajutat deloc. Dacă este cineva care spune altceva, să-mi arate ce mi-a dat cineva”, a mai explicat fostul mare boxer.

Leonard Doroftei a demisionat din funcția de președinte al Federației Române de Box și a decis să plece în Canada

„Moșul” a fost președintele Federației Române de Box timp de patru ani (2012-2016), fiind atacat din toate părțile, chiar de la instalarea sa în funcție, mai ales de către predecesorul său, Rudel Obreja, care fusese implicat într-un scandal imens. Deși a încercat să schimbe lucrurile, Leonard Doroftei a adus Federația în pragul falimentului, cu datorii care însumau aproximativ 300.000 de euro și nu mai puțin de 14 procese pe rol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vasile Câtea, cel care a preluat cârma Federației, caracteriza activitatea lui Leonard Doroftei în cei patru ani cât a condus destinele boxului românesc astfel: „Am avut luni nu grele, ci de-a dreptul infernale, pentru că pe lângă incredibilele probleme financiare, juridice, contabile, de organizare, de personal, de funcționare chiar, ținând cont de blocarea completă a relației cu MTS și de popririle de pe conturi, am mai preluat și o criză de imagine și de încredere fără precedent pentru această federație”, a spus supărat cel care e și acum la conducerea FRB.

Leonard Doroftei descrie cum arată Canada pe timpul pandemiei de coronavirus și spune că acolo regulile sunt respectate de toată lumea: „Nu e poliţie pe stradă, oamenii sunt calmi. E mai multă disciplină în Canada, oamenii respectă decizia de izolare în case. Toată lumea stă în casă, doar cei care lucrează în sectoare strategice mai merg la serviciu. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, dar premierul a promis un sprijin financiar consistent pentru cei afectaţi”, a încheiat „Moșul” pentru sursa amintită.

ADVERTISEMENT