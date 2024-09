Leonard Doroftei a semnat cu un mare post de televiziune! La ce show tv de succes va participa

După 5 ani în care a locuit în Canada, Leonard Doroftei s-a întors în România. Fostul mare pugilist a dezvăluit că va apărea la TV alături de partenera sa, Monica, în cadrul unui proiect ce se află la a doua ediție.

Doroftei revine pe micile ecrane

Leonard Doroftei a revenit definitiv în țară alături de partenera sa, Monica, și de Vanessa și Alexandru, copiii săi. Adrian, fiul său cel mare, a mai rămas pentru o vreme în Canada.

va participa alături de Monica în cadrul emisiunii „Power Couple România”, după ce a semnat cu Antena 1. Show-ul se află la cea de-a doua ediție, iar filmările care au loc în Malta alături de prezentatorul Dani Oțil vor începe în curând.

Ce a pus fostul pugilist despre revenirea în țară

Se pare că Leonard Doroftei a simțit dorul de țara natală, dar : „Când copiii mei au plecat în Romania, atunci soţia a spus că trebuie să mergem acasă.

A fost la momentul potrivit. Când am luat decizia de a pleca în Canada, am luat-o în familie. Acum când au decis că sunt bine şi au decis să vină înapoi. Aici e locul lor, acasă”, a spus Leonard Doroftei, potrivit

Ambiția fostului boxer român este una legată tot de sport. Doroftei are de gând să deschidă o sală: „Vreau să fac o sală de box, o sală de box în care să vii să înveţi tainele acestui sport.

Cu cine le înveţi? Cu un campion mondial, european, medaliat olimpic, nu cu oricine. Ca hobby, pentru că avem perioade în care lucrăm stilul asiatic, stilul american, stilul pro, stilul amator”, a mai spus fostul pugilist conform sursei menționate.

Alcoolul, un adevărat coșmar pentru Doroftei

Sportul și alcoolul nu fac casă bună niciodată. Leonard Doroftei a simțit pe pielea lui efectele devastatoare ale alcoolului, fapt recunoscut de fostul sportiv. Acesta a spus că: „Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez.

Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa”, a povestit Leonard Doroftei, în cadrul unui