Leonard Doroftei, adevărul despre banii câștigat din box: ”N-am strâns foarte mult”

Deși a fost unul dintre cei mai mari pugiliști români care a luptat la profesioniști, cu o singură înfrângere și o remiză în cele 24 de meciuri, Doroftei nu a reușit să pună prea mulți bani deoparte.

Câți bani a câștigat Leonard Doroftei din box

Revenit în țară după ce a stat 5 ani în Canada, Leonard Doroftei a mărturisit că suma de bani pe care a câștigat-o din box în vremea în care a fost profesionist este mult sub ceea ce încasează sportivii din ziua de astăzi.

”Acolo (n.r. – după un meci de box) nu primești nimic, totul e prin cec. Cecurile se trimit direct în bancă, au intrat în bancă, ești fiscalizat. Și încep și anunță: bam, bam, bam, ai de plată, ai de plată, ai de plată…

N-am strâns foarte mult… câteva sute de mii (n.r. – de dolari), dar nu… Până într-un milion de dolari, pe aproape”, a declarat Doroftei, în cadrul podcastul-ui iAM Ștucan, de pe .

Cum a slăbit Doroftei 20 de kilograme

În urmă cu un an, Leonard Doroftei mărturisea faptul că a decis să plece în Canada după ce , în care consideră că a fost trădat de fostul său antrenor Titi Tudor.

Înainte de a se muta în Canda împreună cu familia, fostul mare pugilist a trăit o adevărată dramă în țară. Demoralizat de faptul că nu a reușit în afaceri și a pierdut toți banii, el a căzut în patima alcoolului.

Doroftei a povestit că în Canada s-a regăsit ca om, . ”Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez. Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut.

Am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa. Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc. Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni”, a spus el.

Însă, după 5 ani petrecuți departe de casă, pugilistul ajuns la 54 de ani alături de soția sa Monica și de copiii săi, Vanesa, Alex și Adrian. El vrea să pregătească copiii pentru box.