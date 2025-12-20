Sport

Leonard Doroftei, despre momentul care l-a făcut să piardă 1 milion de dolari: ”N-a fost o perioadă bună”

Leonard Doroftei face dezvăluiri despre lupta care l-a determinat să dea cu piciorul la suma de 1 milion de dolari. Ulterior, pugilistul român s-a retras din activitate.
Alexa Serdan
20.12.2025 | 09:44
Leonard Doroftei despre momentul care la facut sa piarda 1 milion de dolari Na fost o perioada buna
ULTIMA ORĂ
Leonard Doroftei a pierdut 1 milion de dolari. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

Au trecut 21 de ani de când a renunțat la box, însă Leonard Doroftei nu poate uita o experiență nefastă. Care este, de fapt, momentul care l-a făcut să piardă 1 milion de dolari. A fost un eșec ce l-a adus pe marginea prăpastiei.

Cum a dat cu piciorul Leonard Doroftei la 1 milion de dolari

Leonard Doroftei este unul dintre cei mai cunoscuți boxeri profesioniști. Ajuns la vârsta de 55 de ani, pugilistul are foarte multe amintiri și experiențe din ring. De-a lungul carierei sale a primit numeroase premii, dar a fost și criticat pentru că a promovat înrolarea în armată.

ADVERTISEMENT

Din păcate, a existat un eveniment peste care nu poate trece nici acum. Mai exact, este vorba de un episod neplăcut care l-a determinat să dea cu piciorul la suma de 1 milion de dolari. A avut loc în anul 2003.

Concret, a pierdut această sumă uriașă din cauza cântarului și a sfaturilor venite din partea staff-ului. Sportivul consideră că a făcut greșeli care nu l-au ajutat să dea jos kilogramele în plus, deși se antrena destul de mult.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

În ziua meciului programat pe 24 octombrie, la București, trebuia să mai slăbească 1,2 kilograme. Astfel, Leonard Doroftei a pierdut lupta cu panamezul Miguel Callist și titlul de campion mondial WBA, după proba cântarului.

ADVERTISEMENT
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show....
Digisport.ro
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"

„(n.r. Ar fi trebuit să-ți intre un milion de dolari cu Callist?) Eu n-am văzut niciun contract, dar probabil așa a fost. În fața oamenilor trebuie să dai explicații, dacă te judecă e treaba lor.

N-a fost o perioadă bună pentru mine, le-am zis de 10 ori: Mi-e rău. A, ești bine. Mi-e rău. Nu mă simt bine. Ești bine, Leonard, în graficul nostru ești bine. În grafic bine, dar mental nu eram bine.

ADVERTISEMENT

Mă simțeam obosit, mă simțeam ca un străin”, a povestit Leonard Doroftei, la Un Podcast. La aproape un an de la acest moment, pugilistul care are o fiică superbă, a decis să se retragă din activitatea competițională.

Leonard Doroftei, pugilistul cu o singură înfrângere

Leonard Doroftei a înregistrat performanțe notabile de-a lungul carierei sportive. Pugilistul român și-a încheiat activitatea cu un record de 22 victorii. De asemenea, în palmaresul său se găsește un singur egal.

Mai mult decât atât, românul are o singură înfrângere la profesioniști. Aceasta a fost înregistrată la un an de la lupta anulată din cauza cântarului. Meciul a avut loc în Atlantic City, împotriva canadianului Arturo Gatti. Lupta s-a încheiat în repriza a doua, prin K.O.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Mihai Stoica promite show total...
Fanatik
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Mihai Stoica promite show total la ultimul derby al anului
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai...
Fanatik
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să spele mașinile bogaților
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Blatul care a făcut-o pe Dinamo campioană: 'M-au luat de gât!'. Adrian Năstase,...
iamsport.ro
Blatul care a făcut-o pe Dinamo campioană: 'M-au luat de gât!'. Adrian Năstase, implicat și el
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!