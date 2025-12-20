Leonard Doroftei, despre momentul care l-a făcut să piardă 1 milion de dolari: ”N-a fost o perioadă bună”

ADVERTISEMENT

Au trecut 21 de ani de când a renunțat la box, însă Leonard Doroftei nu poate uita o experiență nefastă. Care este, de fapt, momentul care l-a făcut să piardă 1 milion de dolari. A fost un eșec ce l-a adus pe marginea prăpastiei.

Cum a dat cu piciorul Leonard Doroftei la 1 milion de dolari

Leonard Doroftei este unul dintre cei mai cunoscuți boxeri profesioniști. Ajuns la vârsta de 55 de ani, pugilistul are foarte multe amintiri și experiențe din ring. De-a lungul carierei sale a primit numeroase premii, dar a fost și .

Din păcate, a existat un eveniment peste care nu poate trece nici acum. Mai exact, este vorba de un episod neplăcut care l-a determinat să dea cu piciorul la suma de 1 milion de dolari. A avut loc în anul 2003.

Concret, a pierdut această sumă uriașă din cauza cântarului și a sfaturilor venite din partea staff-ului. Sportivul consideră că a făcut greșeli care nu l-au ajutat să dea jos kilogramele în plus, deși se antrena destul de mult.

În ziua meciului programat pe 24 octombrie, la București, trebuia să mai slăbească 1,2 kilograme. Astfel, Leonard Doroftei a pierdut lupta cu panamezul Miguel Callist și titlul de campion mondial WBA, după proba cântarului.

„(n.r. Ar fi trebuit să-ți intre un milion de dolari cu Callist?) Eu n-am văzut niciun contract, dar probabil așa a fost. În fața oamenilor trebuie să dai explicații, dacă te judecă e treaba lor.

N-a fost o perioadă bună pentru mine, le-am zis de 10 ori: Mi-e rău. A, ești bine. Mi-e rău. Nu mă simt bine. Ești bine, Leonard, în graficul nostru ești bine. În grafic bine, dar mental nu eram bine.

Mă simțeam obosit, mă simțeam ca un străin”, a povestit Leonard Doroftei, la . La aproape un an de la acest moment, pugilistul care , a decis să se retragă din activitatea competițională.

Leonard Doroftei, pugilistul cu o singură înfrângere

Leonard Doroftei a înregistrat performanțe notabile de-a lungul carierei sportive. Pugilistul român și-a încheiat activitatea cu un record de 22 victorii. De asemenea, în palmaresul său se găsește un singur egal.

Mai mult decât atât, românul are o singură înfrângere la profesioniști. Aceasta a fost înregistrată la un an de la lupta anulată din cauza cântarului. Meciul a avut loc în Atlantic City, împotriva canadianului Arturo Gatti. Lupta s-a încheiat în repriza a doua, prin K.O.