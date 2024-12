a luat prin surprindere pe toată lumea. La 65 de ani, eroul de la Sevilla a spus adio și s-a înălțat la ceruri. Mai multe nume mari din sportul românesc au transmis câte un mesaj legendei Stelei și familiei sale, printre care și fostul campion mondial la box, Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei, devastat de moartea lui Helmut Duckadam: “Eu nu pot să cred! Ne făcusem planul să ne antrenăm împreună”

Intrat în legătură directă la FANATIK SUPERLIGA, Leonard Doroftei a fost șocat de moartea lui Helmut Duckadam. Fostul campion mondial la box a povestit ce a discutat cu eroul de la Sevilla în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi își făcuseră planuri de a se antrena împreună.

“Chiar e un trăsnet. A picat ca un fulger această veste. Eu nu pot să cred. Credeam că este o glumă sau ceva. Dumnezeu să-l odihnească! A fost o stea a fotbalului românesc, un mare sportiv și pentru noi este o mare pierdere, pentru sportul românesc.

Eu l-am văzut când eram copil apărând și ne-a făcut pe toți să ne rupem coatele și genunchii de asfalt, pentru că voiam să fim ca Duckadam. Doar că am făcut altceva în sport.

M-am întâlnit cu el cam acum o lună la o activitate. Părea un om în formă, plin de viață și cu gânduri multe spre viitor, dar, din păcate, a plecat.

Nu a dat impresia asta deloc. Chiar am râs atunci, am glumit, am făcut poze și am vorbit de una de alta. Ne făcusem planul să ne antrenăm împreună.

Să vină la mine la box, eu să învăț să apăr. Boxul nu are vârstă și sportul în general. Dumnezeu să-l odihnească!”, la FANATIK SUPERLIGA.

Miodrag Belodedici a rămas fără cuvinte când a aflat de decesul eroului de la Sevilla

“Am aflat acum. M-a sunat o doamnă şi mi-a spus. Incredibil ce veste! Vai de capul nostru. Nu era bătrân, avea 65 de ani. Doamne… incredibil! Vai de capul meu…

Aşa s-a întâmplat şi cu Ilie Bărbulescu. Tot aşa, prin telefon am aflat. Este ceva incredibil, ce pot să vă spun. L-am văzut în urmă cu vreo două luni de zile, am mai vorbit cu el.

Ştiu că a fost operat. Mi-a spus că era bine, chiar dacă avea probleme. A fost la Spitalul Militar. Chiar aşa de grav a fost ca să… Încet, încet, dispărem. Vai de capul meu!

Ne ducem toţi, unii mai devreme, unii mai târziu. Îmi aduc aminte când stăteam în vestiar. După antrenamente, la final mai făceam lovituri de la 11 metri. Făcea pariuri şi câştiga banii.

Le-a luat bani lui Piţurcă, lui Tudorel Stoica. Era extraordinar la 11 metri. Dar uite că am început să plecăm, să dispărem. O să vorbesc cu colegii de la Sevilla, încă nu am apucat”, .

Reacții emoționante după moartea lui Helmut Duckadam