Leonard Doroftei, lăudat pentru sala de box din București: ”Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească”

Leonard Doroftei a primit aprecieri pentru sala de box pe care o deține în nordul Capitalei. Fostul pugilist român este recunoscător pentru ce trăiește.
Alexa Serdan
23.12.2025 | 14:15
Ce afacere are Leonard Doroftei. Sursa foto: Facebook.com
După o perioadă de 5 ani petrecută în Canada, Leonard Doroftei s-a întors definitiv în România. Renumitul boxer este lăudat de apropiați pentru sala de box din București, de care este tare mândru. Ce spune despre această afacere.

Leonard Doroftei și-a deschis sală de box, în Capitală

Leonard Doroftei este strâns legat de orașul natal, Pitești, dar a ales să se stabilească în București. Marele oraș are numeroase oportunități pentru români și fostul pugilist a simți că este momentul să profite de acest aspect, după ce a pierdut 1 milion de dolari în urmă cu ani buni.

Celebrul sportiv, retras din activitate după ce a pierdut lupta împotriva canadianului Arturo Gatti nu a renunțat complet la sport. S-a retras în anul 2004, iar acum este încântat de felul în care decurg lucrurile din viața sa.

A decis că este timpul să dea mai departe din ceea ce știe. Astfel, a deschis o sală de box, în nordul Capitalei, după ce o vreme bună a avut o colaborare. Fostul pugilist român este recunoscător pentru oamenii care l-au urmat.

Unul dintre cei care i-au adus aprecieri lui Leonard Doroftei este actualul antrenor Dorel Simion. Acesta a ajuns la locația din zona Pipera însoțit de Florin Ioniță. Acesta este sportivul care are șanse uriașe să se califice la Jocurile Olimpice din 2028.

„Leonard a făcut o treabă excelentă la această sală din Pipera. Bravo lui! Este un nume mare în box și sunt convins că foarte mulți iubitori ai boxului vor dori să se antreneze cu el”, a spus Dorel Simion, conform prosport.ro.

Ce spune Leonard Doroftei despre sala de box

„Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box. Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte.

M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine. Când am preluat actuala sală evident că trebuia să încep să o utilez.

Cursanții mi-au spus că ei își doresc să vină lângă mine. Făceam antrenamente chiar și dacă sala nu era amenajată. E minunat să vezi că ești așa de iubit de atâta lume”, a dezvăluit Leonard Doroftei, mai arată sursa citată.

În prezent, fostul campion mondial la box, criticat pentru că promovează înrolarea în armată, este împăcat cu decizia de a deține o sală de box. Anterior, fostul pugilist și-a mai încercat norocul în business, cu un restaurant în orașul Ploiești, dar lucrurile nu au mers așa cum spera.

A închis localul pentru că a realizat că nu face parte din această lume. Leonard Doroftei a simțit nevoia să facă această schimbare, cu toate că în momentul de față se identifică drept ploieștean, deși locuiește în București.

Unul dintre marile regrete pe care le are cunoscutul sportiv are legătură cu casa din localitatea natală. Susține că a vândut-o „pe nimic” înainte de a pleca la Montreal, Canada, împreună cu soția și cei trei copii.

Alexa Serdan
