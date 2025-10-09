Sport

Leonard Doroftei, pus la zid după ce a promovat înrolarea tinerilor în armată. Cum se apără fostul pugilist

Leonard Doroftei, criticat dur de oameni pentru că ar fi de acord cu înrolarea tinerilor în armată. Ce a vrut să transmită, de fapt, sportivul de 55 de ani.
Alexa Serdan
09.10.2025 | 16:15
Leonard Doroftei pus la zid dupa ce a promovat inrolarea tinerilor in armata Cum se apara fostul pugilist
Declarația lui Leonard Doroftei după ce a promovat înrolarea în armată. Sursa foto: Facebook.com

Internauții au reacționt în număr impresionant de mare după ce au văzut ultima postare a lui Leonard Doroftei. Mulți l-au pus la zid după ultimul anunț în care pare că a promovat înrolarea tinerilor în armată. Iată cum se apără acum fostul pugilist român.

Leonard Doroftei, pus la zid după ce a promovat înrolarea tinerilor în armată

Leonard Doroftei a ajuns în centrul atenției, însă nu în sens pozitiv. Fostul boxer a fost criticat dur de cei care îl urmăresc în spațiul virtual după ce a acceptat o provocare din partea Centrului Militar Județean Prahova.

Îmbrăcat în haine militare, în fața unui panou simbolic, fostul pugilist a fost ținta a numeroase comentarii negative. Majoritatea internauților susțin că imaginea i-a fost folosită pentru a-i face pe tineri să se înroleze în armată.

Cu toate acestea, vedeta a subliniat faptul că a făcut acest pas pentru a „promova mișcarea”. Așadar, nu i-a îndemnat pe oameni să aleagă o carieră militară, deși unii i-au sugerat să „stea departe de faze de genul că s-o să fie ok”.

„Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv că e mai bine așa”, „Știți că sunteți folosit, nu-i așa” sau „Altă reclamă idioată”, sunt câteva dintre mesajele primite de Leonard Doroftei pe Facebook.

„De ce nu se înrolează și fiul tău?”, „Trimite-ți copiii tăi pe front! Poți merge și tu”, „Mișcarea este una asemănătoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea”, au scris alte persoane, pe aceeași rețea de socializare.

Ce spune Leonard Doroftei de criticile care i se aduc

După ce a citit cele peste 1.400 de comentarii lăsate de oameni Leonard Doroftei a dorit să facă lumină în această situație. Fostul pugilist se apără și spune că nu a încercat să le inducă oamenilor să se înroleze în armată.

„Am fost sunat să particip la o competiţie sportivă şi asta am făcut. Nu am avut nicio altă intenţie, am vrut să promovez mişcarea în rândul tinerilor. Doamne fereşte, nu promovez înrolarea.

Eu am făcut armata în 1991-1992, la Clubul Steaua. Aici a fost vorba doar despre un concurs sportiv şi mi-au zis să mă îmbrac în echipament, am acceptat. Am pus boncancii, am pus tot. Am făcut proba şi atât.

Sunt părinte, am copii, am băieţi, nu aş face niciodată împotriva nimănui. Nu mă afectează comentariile oamenilor, căci ei nu au înţeles, poate nici eu nu m-am exprimat corect.

Nu am nicio intenţie să supăr pe nimeni. Nici nu m-aş fi dus pentru înrolare, nu a fost vorba despre aşa ceva”, a declarat Leonard Doroftei, pentru cancan.ro.

Alexa Serdan
