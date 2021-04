Leonard Doroftei se destăinuie. Cum l-a ajutat Gigi Becali să-și găsească un loc de muncă în Canada

Stabilit în Canada după ce restaurantul pe care îl deținea a fost închis din cauza unor neînțelegeri cu autoritățile locale (n.r. se afla într-o clădire cu risc seismic din centrul Ploieștiului), Leonard Doroftei a simțit pe propria piele că viața peste hotare îi poate da serioase bătăi de cap chiar și unui campion mondial.

I-a sărit, însă, în ajutor nimeni altul decât Gigi Becali. Concret, auzind de necazul fostului mare sportiv român, latifundiarul din Pipera a reușit să-i găsească de lucru la clubul de box al unei rude de peste Ocean.

„Plecarea în Canada a fost decizie luată în familie, cu toate că mi-aş fi dorit, poate, altceva. Au decis să venim aici. Familia a decis aşa. Am avut datoria să-i urmez. Ani negri au fost în spatele deciziei şi nu m-au ajutat să-i contrazic”, a dezvăluit „Moșu’”, exprimându-și, totodată, speranța că într-o bună zi se va putea întoarce în țara natală.

Leonard Doroftei, ajutat de Gigi Becali. I-a găsit de lucru în Canada

„Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni în România într-o bună zi. La Federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. Titi Tudor supranumit Titi Prosop) intram cu greu.

Probabil greşeala vieţii mele a fost că m-am apucat de cârciumărie, domeniu pe care nu-l cunoşteam. Am vrut să fiu în box, dar nu am reuşit. Era un sistem unde unii controlau şi nu am avut loc.

Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu supărat pe ei…

În general, oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor”, a declarat Leonard Doroftei la Radio Gold FM.

Leonard Doroftei: „Eram mic și gras, dar am dărâmat munții”

La cei 50 de ani ai săi, fostul mare pugilist român își amintește de parcă ar fi fost ieri ziua în care a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA. Se întâmpla pe 5 ianuarie 2002, când l-a învins la puncte, după un meci extrem de disputat, pe argentinianul Raul Horacio Balbi.

„Toate victoriile au fost frumoase şi importante în felul lor. Nu pot să zic de una, în mod deosebit. Şi, de fapt, victoria mea cea mai mare a fost că am reuşit în viaţa, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă la început.

Adică, eram mic, gras, dar am dărâmat munţii prin muncă, prin voinţă. Nu exagerez. Exact despre asta a fost vorba. Am luat pumni în cap, dar am mers înainte!

Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic. Asta că mă întrebai de dezamăgiri. Mereu am fost de părere că orice şut în fund e un pas înainte”, spunea „Moșu’” într-un alt interviu acordat recent.