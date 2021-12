Leonard Doroftei şi-a făcut sală de box în Canada: „M-am redescoperit. Vreau sa-mi iau licenta de antrenor”

Leonard Doroftei, de cinci ori campion național, medaliat cu aurul european (1996) și cel mondial (1995) – toate la amatori, și deținător al centurii mondiale WBA, la categoria semimijlocie, la profesionism, , dar dorința lui este să revină, la un moment dat în România.

În sala de box a lui Leonard Doroftei intră oricine, indiferent de vârstă

„Moșu’”, cum i se spunea în perioada în care lupta în ring, antrenează în Laval, un oraș în care s-au mai stabilit doi foști boxeri români, Lucian Bute și Adrian Diaconu. și îi învață box pe cei care intră la el în sală, indiferent de vârsta pe care o au.

Doroftei nu ascunde că și de toți prietenii pe care îi are în țară, dar este convins că decizia din 2019, de a pleca în Canada, este cea mai bună pe care o putea lua, chiar dacă sunt momente în care regretă pasul făcut.

Leonard Doroftei spune că s-a regăsit în Canada

Locul în care îi învață tainele boxului pe canadieni nu este o sală în adevăratul sens al cuvântului, ci un loc amenajat în garajul unui prieten român, deținător al unei companii auto.

„M-am regăsit aici, în Canada. Sunt fericit că sunt cu familia, că fac ceea ce-mi place, adică antrenez oameni care apreciză boxul, mișcarea. Nu dau doar indicații, lucrez cu ei, de-aia am și slăbit 20 de kilograme”, a declarat Leonard Doroftei pentru .

„Mi-e dor de România, de oamenii de acolo, de prieteni, de glume, de cei cu care m-am înjurat sau de cei cu care am băut bere, de toată lumea. A fost o decizie grea, uneori o regret, dar a trebuit să plec, acasă parcă mă blocasem.

Pregătesc sala pentru elevi, mă mai antrenez și singur. Am umblat puțin și la alimentație, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin”, spune Doroftei, după care trece la amintirile mai puțin plăcute.

Laonard Doroftei afirmă că familia a votat în majoritate să plece în Canada

Plecarea în Canada s-a făcut după ce familia a decis să fie făcut acest pas. „A fost acel moment complicat acasă, când am pierdut barul. Căzusem, mă plafonasem, nu mai știam ce să fac. Am avut o discuție în familie, am votat și majoritatea a ales Canada. Am doi copii născuți aici, iar , era deja stabilit tot aici.

N-a fost ușor, am avut un nod în gât, dar am acceptat decizia familiei, chiar dacă știam că nu e locul meu aici. Uneori mai regret asta, dar trebuia să fac o mișcare. Când am ajuns, Adrian Diaconu m-a dus la o sală, unde mai antrenase el, și vreau să-ți spun că m-am regăsit acolo. Adică m-a făcut să mă gândesc mai departe.

Dar a venit pandemia și s-a închis totul. Trebuia să fac ceva, așa că un prieten mi-a oferit sala lui privată de aici. Nu e foarte mare, dar am planuri să mă extind, să fac una mai mare, care să aibă și un ring.

Fac ce-mi place, sunt antrenor, deocamdată ‘private coach’, cum se spune aici. Am vreo 50-60 de elevi, de toate vârstele. Chiar m-am îndrăgostit de acest loc, mai ales că aici lucrează și foarte mulți români și mi-e mai ușor”, povestește Moșu ‘.

Leonard Doroftei spune că în boxul românesc există un hop, la amatori

Doroftei recunoaște că a vrut să facă ceva similar și în România, dar nu i-a reușit. „Am încercat, dar la noi sunt multe probleme de mentalitate. Trebuie să schimbăm multe, să înțelegem că boxul nu mai e ca pe vremuri, pe principiul ‘Timpul trece, leafa merge, noi muncim cu spor’.

Există un hop în boxul nostru, la amatori. Și trebuie să-l depășim ca să trecem mai departe. Mai e ceva. Când eram acasă, parcă nici eu nu credeam că sunt capabil să antrenez, cum o fac acum.

Aici m-am liniștit, am răbdare, le explic tuturor elevilor, le și arăt, lucrez cu ei. Am progresat și continuu s-o fac. Poate că Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-a zis ‘Du-te, băi, du-te!’.

Mi-e bine, dar mi-e și greu, fiindcă nu sunt acasă. Toată viața am fost plecat și mi-am dorit să mă întorc printre ai mei. Îmi lipsesc oamenii, obișnuința de a vorbi românește, amicii, glumele, chiar și înjurăturile, adică atmosfera aia de acasă”, recunoaște campionul.

Leonard Doroftei își pune mănușile și lucrează în regim de box cu elevii lui

Doroftei nu se dă în lături să lucreze alături de elevii lui. „Eu mă antrenez cot la cot cu elevii mei. Dacă nu-mi place cum iese la palmare, îmi pun mănușile și lucrez cu ei, în regim de box. La palmare dai, nu ripostează nimeni și zici: ‘Mamă, ce bun sunt!’.

Ei, dar adversarul reacționează, trebuie să-l înveți pe elevul tău cum e cu lupta adevărată. Uneori mai și țip la ei, dar nu așa cum am pățit noi. Noi ne luam numai țipete, din păcate, în loc să învățăm box. Poate că ajungeam mult mai departe.

Sportivi mai buni, mai talentați ca mine au renunțat din cauză că nu au avut lângă ei un antrenor care să-i învețe, să le explice. Și eu nu vreau să fiu așa. De asta nu am putut să lucrez acasă.

Cu mine, când intri în sală, lași toate problemele la ușă și dai tot. La noi nu e însă această mentalitate. Trebuie să le spunem copiilor că nu mai e vremea aia, când boxai pentru salariu.

Așa ne-au făcut nouă. Ne-au angajat la turnătorie și ne scoteau din producție. Așa ne-a păcălit pe noi Titi ‘Prosop’. Când nu mai puteam și mă simțeam rău îmi zicea: ‘Băi, du-te la muncă, băi!’.

Așa erau oamenii pe vremea aia, șacali. Dar am trecut și peste asta. Și greutățile m-au adus unde am ajuns, să fiu campion. Nu mai are rost să vorbim despre ce a fost”, a încheiat campionul.

Palmaresul lui Leonard Doroftei cuprinde cinci titluri la amatori și unul la profesionism

Leonard Doroftei s-a născut pe 10 aprilie 1970, la Ploiești. La amatori, a câștigat cinci titluri naționale (1992, 1993, 1994, 1996, 1997), două medalii olimpice de bronz (la Barcelona, în 1992, și la Atlanta, în 1996) plus titlul mondial (la Berlin, în 1995) și cel european (la Vejle, în 1996)

La profesioniști, a devenit campion mondial, categoria semimijlocie, versiunea WBA, pe 5 ianuarie 2002, după ce l-a învins la puncte pe argentinianul Raul Balbi, la San Antonia (SUA). În revanșa din 31 mai, de la București, românul a învins tot la puncte.

Meciul de unificare a centurilor WBA și IBF, la semimijlocie, a avut loc pe 17 mai 2003, când l-a întâlnit la Pittsburgh (Statele Unite), pe americanul Paul Spadafora. Românul a dominat clar lupta, dar arbitrii au decis că meciul s-a încheiat la egalitate, astfel că ambii sportivi și-au păstrat centurile.

A pierdut centura WBA fără luptă, deoarece nu a trecut de proba cântarului înainte de confruntarea cu panamezul Manuel Calist, un meci care ar fi trebuit să aibă loc pe 24 octombrie 2003, la București.

În ring a fost învins o singură dată, prin KO, pe 25 iulie 2004, în fața italo-canadianului Arturo Gatti, campionul en titre WBA la categoria ușoară, meciul având loc la Atlantic City (Statele Unite). A fost ultimul lui meci la profesionism.

Arturo Gatti a murit pe 11 iulie 2009, dar moartea a fost controversată. Inițial, soția lui, Amanda Rodrigues, a fost arestată pentru omucidere, dar a fost eliberată după ce la autopsie s-a demonstrat că fostul voxer s-a sinucis.