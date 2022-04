Leonard Miron, de urgență la spital. Fostul prezentator a ratat petrecerea de ziua de naștere

Fostul prezentator de la TVR a ajuns de urgență la spital, după ce a ignorat o durere care se instalase cu aproximativ două săptămâni înainte. Din păcate, vedeta a fost nevoită să ajungă pe mâna medicilor chiar de ziua sa de naștere.

Leonard Miron, probleme medicale de ziua sa de naștere. Ce a pățit prezentatorul TV

Leonard Miron a rămas imobilizat la locul de muncă, în Marea Britanie, acolo unde locuiește de ceva vreme după ce a renunțat la cariera în televiziune pe care și-o construise în România. are probleme la un genunchi.

Vedeta este dezamăgită pentru că nu a ținut cont de inflamația pe care o avea deja la membrul inferior pentru că a fost nevoit să strice o tradiție pe care o are încă de la venirea pe lume. Din păcate, a ratat petrecerea de ziua sa de naștere.

„Pot să spun că destinul, cei care nu mă plac foare mult o să spună karma, am stricat o tradiție de 53 de ani, pentru că de când m-am născut, chiar de când eram mic, mama îmi serba ziua de naștere.

Acum 10 zile am auzit un zgomot ciudat la genunchiul drept. Am ignorat durerea, am ignorat inflamația, totul, până când vineri, când eram la muncă… nu am putut să mă mai mișc.

În loc de petrecere, a trebuit să stau acasă ieri, dar să știți că nu mi-a fost rău”, a povestit Leonard Miron, în cadrul unei emisiuni de la .

Leonard Miron, stabilit în Anglia. Ce muncește vedeta

Fostul moderator de la TVR a stat acasă pe 11 aprilie, când a împlinit vârsta de 53 de ani, dar asta nu înseamnă că a fost uitat de prieteni și apropiați. a primit foarte multe mesaje din partea celor care îl îndrăgesc.

Leonard Miron trăiește de ani buni în Marea Britanie, acolo unde și-a schimbat complet traiectoria profesională. A renunțat la lumea mondenă, iar acum activează într-o organizație înființată în numele Reginei Elisabeta a II-a.

Banii strânși de fundația guvernamentală din Anglia sunt utilizați pentru realizarea unor proiecte speciale și nu numai.