L’Equipe a analizat înfrângerea Soranei Cîrstea la Roland Garros: “Jocul ei s-a prăbuşit”

Sorana Cîrstea a pierdut împotriva slovenei Tamara Zidansek în două seturi, și a ratat șansa de a egala cea mai bună performanță din carieră, când a ajuns în sferturi la Paris în 2009.

Deși era foarte încrezătoare în jocul ei, românca a ratat o minge de set și din acel moment nu a mai putut reveni deloc în joc și a pierdut categoric setul doi.

L’Equipe, despre jocul Soranei Cîrstea: „Nu a putut digera pierderea primului set”

Faimoasa publicație franțuzească a găsit explicația pentru eliminarea Soranei Cîrstea, care părea că pleacă cu prima șansă în meciul din optimi împotriva Tamarei Zidansek, numărul 85 WTA: „Românca a avut o minge de set ratată, iar după acel moment nu a putut digera pierderea primului set, iar jocul ei s-a prăbușit”, a fost concluzia jurnaliștilor.

Setul doi a fost fără istoric și în opinia celor de la L’Equipe, care au caracterizat drept facilă victoria jucătoarei din Slovenia, care ajunge în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam: „Tamara Zidansek a învins-o pe românca Sorana Cîrstea într-o oră și 26 de minute, în optimi la French Open. După un prim set extrem de disputat, jucătoarea din Slovenia nu a mai avut probleme în setul secund”, a notat aceeași sursă.

Meciul a început extrem de spectaculos, ambele jucătoare reușind să facă break în primele două game-uri ale meciului, după care au mers umăr la umăr până în game-ul 11, când Sorana putea închide setul la 7-5. Jucătoarea din Slovenia a fost însă mai concentrată în tiebreak și s-a impus cu 7-4, luând o opțiune importantă în economia partidei.

Sorana Cîrstea a ratat trei șanse de break în debutul setului doi

Sorana Cîrstea a avut șansa să preia frâiele partidei în debutul setului doi, când a ratat trei șanse de break, iar slovena și-a luat cu greu serviciul. Din acel moment, Sorana nu s-a mai putut ridica la același nivel, iar Tamara Zidansek s-a distanțat rapid la 3-0.

Scorul a început să ia proporții, 5-0, iar slovena a câștigat și setul al doilea cu 6-1. Victorie după o oră și 26 de minute, iar Zidansek va juca în sferturi cu câștigătoarea dintre Marketa Vondrousova – Paula Badosa.

După performanța de la Roland Garros, Sorana Cîrstea va urca zece locuri în clasamentul WTA, de pe locul 54, până pe poziția 44. Cea mai bună clasare din carieră a fost în vara lui 2013, când Sorana a ajuns cel mai aproape de top 20, locul 21 WTA.

Cristian Tudor Popescu o vede pe Sorana Cîrstea drept una dintre cele mai bune jucătoare din circuit

Cristian Tudor Popescu a fost entuziasmat de evoluția Soranei Cîrstea în acest an la Roland Garros, mai ales după victoria strălucitoare împotriva redutabilei rusoaice, Daria Kasatkina: „A învins-o cu un joc de retur și de contre cum nu s-a văzut până acum în turneul feminin. Este cel mai bun joc de retur-contră și un-doi făcut de Sorana Cîrstea, care în felul acesta ajunge – aș pune titlul „Sorana, back to the future” – înapoi în viitor”, a spus ziaristul la digi24.

Într-un interviu pentru FANATIK, scriitorul vorbea în termeni spectaculoși , pe care o consideră o jucătoare cu rezultate mult sub valoarea ei reală: „Sorana Cîrstea e o jucătoare completă! Are dreapta, rever, serviu, un bagaj tehnic complet! Are tot tenisul! Din păcate a făcut rezultate mult sub această valoare tehnică a ei din pricina psihicului. Ei bine, acum a intrat relaxată pe teren și cu sentimentul că nu are ce pierde”, spunea CTP după victorie împotriva Petrei Kvitova, dublă câștigătoare la Wimbledon, în urma partidei din turul doi de la Australian Open.

Firicel Toma, fostul antrenor al lui Victor Hănescu și al Simonei Halep, a vorbit și el despre ascensiunea Soranei Cîrstea, care a reveni la jocul excelent din prima perioadă a carierei, când era numită „tăietoarea de capete”, deși avea doar 19 ani: „Sorana a început să folosească mult reverul în lung de linie. S-a resetat. A trecut peste accidentări și a început să joace, iar viața privată a intrat într-o perioadă de liniște”..