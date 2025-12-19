Sport

L’Equipe a scris despre drama Craiovei după meciul cu AEK: „Scenariul serii”

Francezii de la L'Equipe au reacționat și ei după ce Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea mai departe în Conference League după eșecul cu AEK Atena.
Mihai Alecu
19.12.2025 | 08:30
Seară teribilă pentru Universitatea Craiova, care a condus-o pe AEK Atena până în minutul 90+8, însă a pierdut meciul și calificarea mai departe în Conference League.

L’Equipe scrie despre eșecul Universității Craiova de la Atena

Scenariul, care pare unul de filme americane, drame cum poate doar regizorii cei mai apreciați ar putea scrie, a dus la eliminarea Universității Craiova din competiție. Tot suspansul și deznodământul final au făcut ca și până și francezii de la celebrul ziar L’Equipe să scrie pe site-ul lor, chiar dacă nu are legătură directă cu o formație din Hexagon.

„Scenariul plin de întorsături al serii a venit din Grecia. Conducând cu 2-0 la AEK din minutul 60, Universitatea Craiova a considerat că și-a asigurat calificarea. Clubul din România a pierdut însă partida, 2-3, după ce a primit două goluri în prelungiri, în minutele 90+8 și 90+15. A terminat pe locul 25 și nu va participa în play-off-ul Conference League”, au notat cei de la L’Equipe.

Cum a ratat Universitatea Craiova calificarea din cauza unui singur gol

Universitatea Craiova putea să termine între primele 24 de echipe ale fazei grupei din Conference League chiar și cu un eșec la limită suferit la Atena. Înfrângerea a venit, dramatic, iar tot dramatic, putem spune, jocul rezultatelor nu i-a ajutat deloc pe olteni să-și îndeplinească obiectivul de a merge mai departe în competiție.

Un autogol venit în prelungiri, în partida dintre Zrinjski și Rapid Viena, care a făcut ca meciul să se termine la egalitate, 1-1, le-a asigurat bosniacilor un loc mai departe. Cea mai dureroasă comparație ar fi cea cu Sigma Olomouc, formație ce a terminat pe locul 24, datorită unui gol mai mult înscris față de Craiova. Cehii au avut un golaveraj de -2, la fel ca trupa din Bănie, dar au fost clasați mai sus datorită faptului că au marcat de 7 ori în cele 6 meciuri, iar Craiova a avut 6 goluri în cele 6 partide din faza grupei.

Clasamentul final al fazei grupei principale din Conference League

Clasament Conference
Clasamentul final al fazei grupei principale din Conference League

Arbitrajul i-a supărat pe cei de la Craiova după meciul cu AEK Atena

Gică Craioveanu și Alexandru Cicâldău au avut critici la adresa arbitrajului, asta după ce centralul a dictat 8 minute de prelungire și a ținut partida și mai mult de atât, până în minutul 112, în care Houri a comis penalty-ul ce a decis rezultatul final.

„Trebuie să ne liniștim fiecare cum putem, să dormim cât putem. Nu sunt genul care să vorbesc de arbitraj, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Dau gol în 90+8 și mai prelungește încă 4 minute. Din păcate am muncit degeaba în seara asta. Îmi e greu să cred, toți jucătorii am dat tot ce am putut și să pierzi calificarea în asemenea manieră”, a declarat Cicâldău.

Nici Craioveanu nu s-a ferit de cuvinte: „Nu știu de ce au dat 8 minute. De două ori a intervenit medicul echipei, dar mi se pare mult 8 minute. S-a întrecut măsura cu acele 8 minute. Până în minutul 65 Craiova a făcut cel mai bun meci din ultimii ani. Niciodată nu ai voie să pierzi de la 0-2 în minutul 65”.

