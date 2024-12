L’Equipe a stat o zi la București alături de David Popovici. Ce le-a mărturisit campionul olimpic francezilor: “Ceea ce mi se întâmpla nu era normal”

David Popovici este protagonist în revista L’Equipe pe luna decembrie. Starul natației românești este prezentat nu doar ca sportiv, dar și ca luptător împotriva influenței ruse din țară, în contextul turbulențelor sociale.

L’Equipe, paralelă între regimul comunist şi starurile din sportul românesc

Redactorul șef adjunct al publicației, Jean Michel Brochen, a scris un editorial în care a făcut o paralelă între regimul comunist și starurile României în sport în perioada comunistă. Pornind de la Nadia Comăneci, care a fugit în Statele Unite, trecând apoi la Ion Țiriac și Ilie Năstase și la episodul JO de la Los Angeles 1984 când România a fost singura ţară prezentă din blocul comunist, motiv pentru care Nicolae Ceauşescu a primit Ordinul De Aur.

A fost amintită şi finala de la Sevilla, unde regretatul Helmut Duckadam a apărat patru lovituri de departajare, şi apoi Revoluţia care a adus libertate. Trei decenii şi jumătate mai târziu, francezii scriu şi despre David Popovici, care e conştient că joacă un rol important şi din punct de vedere social, el confruntând valul întunecat de populism şi nostalgie care aduc aminte de ororile trecutului.

Cei de la L’Equipe au venit special la Bucureşti pentru un interviu cu David Popovici. Materialul începe cu rutina campionului olimpic, care ia micul dejun la ora 04:30 dimineaţa şi care apoi merge la antrenament. Tatăl său, Mihai, a explicat că David ia micul dejun cu două ore înainte de antrenament ca mâncarea să aibă timp să se digere şi el să fie în formă maximă pentru antrenament.

Cum s-a obişnuit cu statutul de vedetă: “Am avut chiar o perioadă în care nu am vrut să mai ies”

David Popovici a vorbit despre statutul de star şi . Dacă la început i se părea plăcut să dea autografe şi să facă poze, după un timp a devenit destul de greu:

“La început mi-a plăcut când oamenii mă opreau pe stradă şi cred că toţi am avut într-o zi fantezia de a fi celebru şi de a semna autografe. Dar a devenit foarte repede prea greu pentru mine.

Am avut chiar o perioadă în care nu am vrut să mai ies. Apoi, când mai ieşeam am purtat ochelari şi o şapcă”, a explicat sportivul.

Critică lipsa de viziune şi strategie a autorităţilor: “Parcă ne-am pierdut interestul pentru sport”

După ce a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a atras atenţia prin discursul critic la adresa autorităţilor şi de fiecare dată a spus că lucrurile trebuie să se schimbe la nivel de infrastructură.

Discursul a fost remarcat şi de francezii de la L’Equipe, care l-au chestionat pe această temă, a dezvoltării sportului de masă: “Parcă ne-am pierdut interestul pentru sport. Nu există nicio strategie la nivel naţional de promovare a activităţii fizice, iar fotbalul absoarbe majoritatea banilor investiţi de stat. Încerc să-mi fac rolul pentru a schimba asta”.

Francezii scriu despre strategia Guvernului de a construi 400 de piscine în ţară. Însă Mihai Popovici remarcă faptul că lucrurile sunt mai complexe şi pune lucrurile într-o perspectivă diferită:

“Avem oraşe de 400.000 de oameni fără un bazin şi localităţi de 10.000 de oameni cu bazin. Dar mai mult, proiectele nu sunt legate de la A la Z. Facem un bazin, aducem televiziunile la inaugurare, dar nu ne ocupăm de cine va plăti apa, cine va da lecţii de înot, cine va identifica noi talente…”

Remarcat şi prin actele de caritate: “M-a întrebat psihologul meu de ce am simţit nevoia să ajut”

David Popovici este şi unul dintre campionii generoşi ai ţării. S-a implicat în foarte multe acte de caritate încă de când era junior şi francezii l-au chestionat şi despre această latură, aceea de a face bine:

“Este un subiect despre care am vorbit mult în terapie. M-a întrebat psihologul meu de ce am simţit nevoia să ajut şi m-a făcut să reflectez asupra acestui lucru. Încă sunt în căutarea răspunsului.

Eu cred că e datoria fiecăruia dintre noi să ne ajutăm aproapele. Este adevărat şi pentru mine, pentru că am mulţi oameni care cred în mine, mă urmează şi care mă iubesc, pur şi simplu”, a povestit David Popovici.

Campionul olimpic a vorbit în cadrul interviului şi despre eşecul de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, din 2023, care i-a predat o lecţie, spunând că uneori era atât de obsedat să facă bine, încât a uitat esenţialul, că iubeşte acest sport:

“În momentele de îndoială, am tratat înotul ca pe o slujbă și nu suficient ca această pasiune care mă împinge. Încep să înțeleg că nu trebuie să-mi condiționez fericirea de succesul sportiv sau lucruri materiale”, a analizat Popovici.

Stres maxim la Jocurile Olimpice: “Ceea ce aveam nevoie era să fac lucruri normale. Pentru că ceea ce mi se întâmpla nu era normal”

Finala probei de 200 de metri liber de la Paris l-a avut pe . Înotătorul român nu s-a simţit bine în ziua finalei olimpice, pe care a reuşit să o câştige după o ultimă lungime de bazin excepţională. După Jocurile Olimpice a plecat în Bali, vacanţă pe care a scurtat-o şi s-a întors în ţară:

“Mă gândeam că plecarea ar fi soluţia. Să plec şi să scap de tot acest stres şi de această adversitate pe care am trăit-o (fiind bolnav în ziua finalei). Când ceea ce aveam nevoie era să fac lucruri normale. Pentru că ceea ce mi se întâmpla nu era normal”, a povestit Popovici.

În finalul materialului, francezii au scris despre turbulenţele politice din ţară şi despre ascensiunea lui Călin Georgescu de la alegerile prezidenţiale şi despre protestele din Piaţa Universităţii. David Popovici i-a îndemnat pe români să voteze inteligent pentru a proteja democraţia. Dar, între timp au fost anulate alegerile prezidenţiale şi frământările politice vor continua în următoarea perioadă.