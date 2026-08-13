L’Equipe, cuvinte fabuloase după ce David Popovici a luat titlul european de la 100 metri liber. Ce au scris francezii

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Medalie de aur și record european. Acesta a fost rezultatul lui David Popovici în finala de 100 de metri liber de la competiția de la Paris. Iar L’Equipe i-a acordat o atenție sporită marelui campion român.

L’Equipe, portret pentru campionul David Popovici

Sub titlul ”VENI VIDI POPOVICI”, jurnaliștii francezi de la L’Equipe au scris un material în care au remarcat , despre care au mai notat că este un înotător enigmatic pentru adversarii săi.

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”Românul a cucerit al treilea său titlu european consecutiv la 100 m, la capătul uneia dintre cele mai rapide curse din istorie. O etapă pregătită alături de principalul său rival, chinezul Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial.

De când a apărut spectaculos în lumea natației în urmă cu șase ani, David Popovici a fost rareori acolo unde lumea se aștepta. Un înotător înalt și zvelt în țara goliaților, un estetician desăvârșit în apă, un adept declarat al reflexiei profunde, românul a devenit, de-a lungul cuceririlor și eșecurilor, o adevărată enigmă. Dar și, mai presus de toate, o rară plăcere acvatică.

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Ieri, nu și-a dezmințit reputația, cucerind al treilea titlu european consecutiv la 100 m, . Deja impresionant în serii (47.13) și apoi în semifinale (46.72), românul a smuls victoria (46.56, al doilea cel mai bun timp din istorie) la capătul unei lupte de o intensitate uluitoare, având în vedere că niciodată un podium nu s-a decis sub pragul de 47 de secunde”, a scris L’Equipe.

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Problemele prin care a trecut Popovici

Cea mai prestigioasă publicație de sport din Franța a amintit și de perioada dificilă prin care a trecut David Popovici după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, dintre care una de aur.

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”Dacă Popovici insistă atât de mult, este pentru că pare să fi pus în sfârșit toate piesele la locul lor. Mai întâi și-a limpezit mintea după câteva perioade dificile. În 2024, după Jocurile Olimpice de la Paris reușite (locul 1 la 200 m, locul 3 la 100 m), s-a lovit de un zid.

‘Îmi atinsesem obiectivul, sămânța pe care o plantasem în minte de la vârsta de 10 ani, dar niciodată nu m-am simțit atât de dărâmat și de mizerabil. Și acum, ce se întâmplă? Scopul meu este atins, dar demonii mei sunt încă aici’, povestea el în această primăvară”, a mai notat L’Equipe.

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Ce a făcut David Popovici după aurul de la 100 metri liber

După ce s-a calificat în semifinalele de la 200 metri liber cu al patrulea timp, într-o cursă în care a ales să nu forțeze și să-și păstreze forțele, David Popovici a povestit că de la 100 metri liber.

”Să vă zic exact cum am sărbătorit. După interviuri am fost la premiere, apoi am înotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test anti-doping, apoi am fost să mănânc. Se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu.

Exact așa am sărbătorit, adică deloc. După cursa de aseară suntem fericiți, atât eu, cât și antrenorul meu, dar el fiind o fire mai analitică a început să se gândească la ce am putea îmbunătăți. Fără să o dăm în extrem, am celebrat amândoi”, a declarat Popovici.