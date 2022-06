L’Equipe, după finala câștigată dramatic de David Popovici în fața francezului Leon Marchand: “Am visat la aur… dar a ratat la o respirație”

David Popovici a făcut dubla, miercuri, reușind să , după ce se impusese la 200 metri. Și a devenit doar al doilea sportiv din istorie care izbutește această performanță după americanul Jim Montgomery. Cel care obținea medalia de aur în ambele probe în 1973, acum 49 de ani,la chiar prima ediție a Mondialelor de natație.

”Am simțit că suntem la același nivel, dar nu a fost așa”, spune învinsul lui Popovici

Presa franceză vorbește despre noul val al natației din Hexagon. Și îl elogiază pe Léon Marchand, triplu medaliat la Mondialele de la Budapesta.

ADVERTISEMENT

Finala la 100 metri liber este trecută în plan secund, chiar dacă, , ”Asemenea lui Léon Marchand, sprinterul Maxime Grousset, specialist în 50 m și 100 m liber, ne-a dat speranțe la Tokyo, după prima sa participare la Jocurile Olimpice.

A ocupat locul 4 în finala de 100 m liber, în urma a trei ”monștri”, americanul Caeleb Dressel (aur în 47 s 2), australianul Kyle Chalmers și rusul Kliment Kolesnikov.

ADVERTISEMENT

Miercuri, la Budapesta, el s-a declarat fericit (…) că a reprezentat atât de bine Franța” la proba de 100 m liber. „În cursă, am simțit că suntem cu suntem la același nivel.

Am simțit că o să termin în primii trei. Poate chiar să-l înving pe David Popovici [românul care a câștigat titlul mondial], dar am pierdut la limită, am ratat în final”.

ADVERTISEMENT

În ciuda înfrângerii ”la mustață”, înotătorul francez a dat dovadă de foarte mult fair-play. Și i-a strâns mâna lui David Popovici, chiar în bazin, imediat după finalul probei,

În timp ce jurnaliștii spun că Grousset se poate revanșa în probele de 50 metri liber și 50 metri fluture. Și, cu noi medalii, să intre în luptă cu Léon Marchand, pe care presa franceză îl aseamănă deja cu Michael Phelps.

ADVERTISEMENT

Resemnare în L’Equipe

Și jurnaliștii de la L’Equipe și-au exprimat dezamăgirea. ”Am visat la aur pentru Maxime Grousset, 23 de ani, la 100 de metri liber. Dar el a câștigat argintul.

ADVERTISEMENT

A început foarte repede să conducă. Și a făcut-o aproape până la sfârșit. Dar a ratat la o respirație, exact 6 sutimi, șansa de a termina primul.

A încheiat al doilea, așadar, cu 47.64. Iar această medalie de argint a fost cu atât mai ușor de obținut, după locul 4 de la ultimele Jocuri Olimpice, cu cât niciunul dintre primii trei de la Tokyo nu a fost în bazin”, au scris jurnaliștii francezi.