Jurnaliștii L’Equipe, laude pentru Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter: „A strălucit puternic!”

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Tratatitevele dintre antrenorul Cristi Chivu și Inter Milano pentru prelungirea contractului s-au încheiat cu succes, tehnicianul urmând să pregătească echipa până în 2028 de acum. Presa din străinătate a reacționat imediat. Ce au scris jurnaliștii francezi despre antrenorul român.

Presa franceză l-a lăudat pe Cristi Chivu

Cristi Chivu este antrenorul român al momentului. Tehnicianul de 45 de ani vine după prima sa experiență pe banca echipei de seniori a lui Inter, în care a câștigat atât campionatul, cât și Cupa Italiei. Performanțele dobândite, dar și coeziunea pe care a stabilit-o în vestiarul echipei, . Presa din Franța l-a lăudat pe fostul internațional român, precizând că el trebuie să își ia revanșa pe plan extern, unde a suferit enorm prin

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„Deloc surprinzător, Inter Milano a anunțat prelungirea contractului antrenorului lor român, Cristian Chivu (45), până în 2028. Fostul fundaș a obținut dubla, reușind să cucerească atât campionatul, cât și cupa în primul său sezon. Un sezon de succes și o prelungire. După ce a obținut o dublă Serie A și Coppa Italia în primul său an la conducerea lui Inter Milano, Cristian Chivu a semnat o prelungire de contract pe doi ani.

Românul în vârstă de 45 de ani a fost inițial contractat cu clubul din Lombardia până în 2027, dar a convins conducerea și a preluat moștenirea predecesorului său, Simone Inzaghi, care a plecat să antreneze Al-Hilal după umilința cu 5-0 în fața lui PSG în finala Ligii Campionilor din 2025. A strălucit puternic pe scena internă și a obținut o dublă rară (doar a treia din istoria lui Inter). Chivu va încerca acum să aducă gloria echipei sale în Europa. Prima sa experiență în Liga Campionilor s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare în play-off împotriva norvegienilor de la Bodo/Glimt (1-3, 1-2)”, a scris .

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Inter a scăpat de sancțiunile din partea UEFA

Inter, alături de alte cluburi mari din Europa, erau vizate de UEFA pentru a fi sancționate. Motivul? S-a pus problema ca cele două cluburi să fie amendate în cazul în care nu ar fi reușit să îndeplinească anumite obiective stabilite anterior din perspectivă financiară, chestiuni valabile în general pentru sezonul trecut, 2025-2026, dar într-o anumită măsură și pentru perioadele de monitorizare încheiate în anii calendaristici precedenți (2023, 2024 și 2025).

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„Nerazzurrii”, AC Milan, AS Monaco, Beșiktaș, Trabzonspor și Royal Antwerp privitoare la veniturile înregistrate din activități fotbalistice în perioadele menționate anterior, însă se vor afla în continuare sub monitorizare pe toată durata stagiunii 2026 – 2027.