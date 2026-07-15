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L’Equipe nu a avut milă de vedetele lui Deschamps după 0-2 cu Spania! Cele trei cuvinte dure folosite de francezi

Considerați cei mai buni fotbaliști de la CM 2026, francezii au pierdut fără drept de apel cu Spania, scor 0-2. După eșecul din semifinale, presa din Hexagon i-a „mitraliat” pe „cocoșii galici”
Cristian Măciucă
15.07.2026 | 05:35
LEquipe nu a avut mila de vedetele lui Deschamps dupa 02 cu Spania Cele trei cuvinte dure folosite de francezi
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Fotbaliștii Franței, dezamăgiți după ce Spania i-a eliminat de la Cupa Mondială 2026 Foto: Profi Media
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După parcursul de până acum la CM 2026, Franța era văzută drept principala favorită la câștigarea turneului final. Selecționata pregătită de Didier Deschamps (57 de ani) a dezamăgit însă crunt în semifinala cu Spania, pe care a pierdut-o fără drept de apel, scor 0-2. Presa din Hexagon a pus tunurile pe Mbappe & Co, iar L’Equipe nu a avut milă de niciuna dintre vedete.

Naționala Franței, „mitraliată” după înfrângerea cu Spania de la CM 2026

Franța a dezamăgit crunt în semifinala cu Spania de la CM 2026. Naționala lui Didier Deschamps a practicat un joc modest și a pierdut confruntarea de la Dallas, scor 0-2. Pentru iberici au punctat Oyarzabal, în minutul 22, din penalty, și Pedro Porro, în minutul 58. Astfel, „cocoșii galici” vor trebui să se mulțumească doar cu finala mică, pe care o vor juca împotriva pierzătoarei dintre Argentina și Anglia.

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Campioană mondială în 1998 și în 2018, Franța a ratat șansa de a cuceri trofeul și în 2022. Atunci, reprezentativa din Hexagon a fost învinsă la penalty-uri de Argentina. Faptul că selecționata lor nu se va impune nici în 2026 i-a înfuriat teribil pe jurnaliștii francezi. Cel mai cunoscut cotidian din Franța, L’Equipe, nu a avut milă de Mbappe & Co și a caracterizat echipa Franței ca fiind o „epavă”. De altfel, acesta a fost și titlul de pe prima pagină din L’Equipe: „Epava din Dallas”. În poza apare însă doar Kylian Mbappe, căpitanul naționalei Franței, care nu a mișcat în duelul cu Spania.

Reacții dure din presa franceză după ce Franța a ratat finala Cupei Mondiale

În cazul în care ar fi trecut de Spania, Franța ar fi jucat a treia finală de Campionat Mondial la rând. În 2026, naționala lui Deschamps arăta mai bine ca oricând, dar nu a reușit să mergă până la capăt. Eșecul cu campioana Europei a fost taxat și de către alte publicații din Hexagon. „`Les Bleus`, învinși în semifinala Cupei Mondiale; visul american se încheie brusc”, au titrat jurnaliștii de la RMC Sport.

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Franța, care a luat titlul mondial în 2018 și medalia de argint la ediția din Qatar 2022, va trebui să se mulțumească cu lupta pentru bronzul mondial la CM 2026. Selecționata „Cocoșului galic” va înfrunta pierzătoarea dintre Anglia și Argentina în finala mică, care va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00. Și cotidianul Le Figaro a pus tunurile pe francezi după eșecul cu Spania și a găsit vinovații: „Olise s-a luptat, Digne a greșit, Mbappé și Dembélé au fost neputincioși”, au titrat francezii.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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