Leslie Jordan, din “American Horror Story”, a murit într-un accident teribil. Actorul avea 67 de ani

Lumea filmului este mai săracă după ce Leslie Jordan a încetat din viață. Actorul era extrem de cunoscut pentru rolurile jucate în seriale precum “Will and Grace” și “American Horror Story”.

Actorul Leslie Jordan a murit într-un accident rutier

De asemenea, el a fost și în 2006, pentru interpretarea lui Beverly Leslie, în serialul “Will and Grace”.

Potrivit presei internaționale, Leslie Jordan, în vârstă de 67 de ani, a murit într-un accident de mașină care s-a petrecut luni dimineață, chiar la Hollywood.

Cauzele accidentului au rămas încă incerte. Variety scrie că la un moment dat, mașina pe care actorul Leslie Jordan o conducea ar fi intrat într-o clădire din Hollywood.

Astfel, nu este cunoscut încă dacă actorului i s-a făcut rău în timp ce își conducea mașina, iar , sau acesta ar fi murit după accidentul respectiv.

Pe de altă parte, scrie că sunt șanse destul de mari ca lui Leslie Jordan să i se fi făcut rău chiar în timp ce se afla la volan. Acesta ar fi putut fi și motivul pentru care bolidul de lux al actorului a ajuns să între într-o clădire din Hollywood.

Medicii au confirmat decesul chiar la fața locului

Actorul era un bun șofer, iar având în vedere că medicii au confirmat decesul chiar la fața locului, sunt șanse mari ca presupunerile celor de la Variety să fie cât se poate de reale.

Menționăm că Leslie Jordan a avut roluri importante în zeci de pelicule. Cele mai apreciate producții în care a jucat au fost “Will & Grace”, “American Horror Story”, “The Help”, dar și “Call Me Kat”.

Mai mult de atât, el a scris și o carte ”How Y’all Doing? Misadventures and Mischief from a Life Well Lived”, care a ajuns să fie bestseller.

În ultimii ani de zile, celebrul actor a profitat de ascensiunea social media și a devenit viral în mediul online cu mai multe clipuri video, în care își povestea rutina zilnică din timpul pandemiei, evident, într-un mod cât se poate de haios.