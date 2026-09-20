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Levadiakos rămâne pe ultimul loc în clasamentul din Grecia și după etapa cu numărul 5. Formația pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a suferit o înfrângere dramatică în fața lui Olympiacos, scor 0-1.

O nouă înfrângere pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii

După o serie de rezultate neconvingătoare, trei înfrângeri și un rezultat de egalitate, echipa lui Charalambous și Pintilii a primit vizita colosului Olympiacos. Și Levadiakos a fost aproape de un rezultat pozitiv.

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Cu Alexandru Pantea titular pe postul de fundaș stânga și cu Octavian Popescu intrat în repriza secundă, dar fără Adrian Șut accidentat, Levadiakos a rezistat eroic în fața mult mai titratei sale adversare.

Formația celor doi foști antrenori de la FCSB a fost aproape de a obține un punct, însă a primit gol la una dintre ultimele faze ale jocului. Venit de pe banca de rezerve, fundașul Manolis Saliakas a punctat în minutul 90+2 și a adus cele 3 puncte pentru Olympiacos.

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Cifrele lui Tavi Popescu la debutul la Levadiakos

în urmă cu o săptămână, Tavi Popescu și-a făcut debutul la formația elenă. Jucătorul adus sub formă de împrumut de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 54 și a avut o evoluție bună primind nota 6,9 pe Sofascore.

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În cele 36 de minute jucate, el a atins de 17 ori mingea și a avut o rată de pase decisivă de 44% (4 din 9). A executat două lovituri de colț, a dat o pasă în ultima treime, a câștigat 3 dueluri din 5, dar a pierdut ambele angajamente aeriene. Pe fază defensivă a realizat trei deposedări.

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Alexandru Pantea, care a jucat tot meciul și a primit un cartonaș galben în minutul 72, a fost notat cu 6,7. Cel mai bun jucător de la Levadiakos a fost desemnat fundașul central Giorgos Kornezos, care a primit nota 7,4.

Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintili

Astfel, Levadiakos rămâne fără victorie după cinci etape disputate în campionatul Greciei și este pe ultimul loc, cu un singur punct. Chiar și așa, Elias Charalambous și Mihai Pintilii , după cum a mărturisit impresarul Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.

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”Am discutat și cu directorul sportiv, iar discuția a început de la Tavi Popescu. Știam că nu au nicio victorie în momentul în care discutam cu ei și nu se pune problema (n.r. – demiterii antrenorului). Elias are o relație foarte bună cu cei de acolo, cu patronul.

Când am fost cu el la dânsul, am povestit cu el și nu cred că se pune problema, chiar dacă n-o să câștige sau n-o să scoată un rezultat bun etapa aceasta (n.. – cu Olympiacos). Nu cred că se pune problema să plece”, a declarat Vulturar.